El dólar se vuelve a disparar en nueva jornada marcada por las tensiones del conflicto en el Medio Oriente

El dólar comienza una semana al alza y nuevamente marcada por el conflicto en el Medio Oriente. La moneda de Estados Unidos en Chile mantiene la tendencia de la semana pasada, donde subió $39,80 y registró cuatro semanas consecutivas al alza ($55,30).

Así, al inicio del día, el dólar sube $13,15 respecto al cierre de este viernes y llega a un valor de $924,15 la unidad. Pese al alza de la semana anterior, el dólar cerró el viernes pasado con una caída de $1,65.

Desde el primer bombardeo de Estados Unidos a Irán de este año, el dólar ha subido $51,6.

“El dólar abre al alza, en un contexto en el que los mercados mantienen su atención centrada en los riesgos geopolíticos. La escalada del conflicto en Oriente Medio sigue elevando la preocupación por un posible shock energético, escenario que tiende a reforzar las presiones inflacionarias globales y a aumentar la demanda por el dólar como activo refugio”, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam.

En esa línea, el dólar en el mundo subía. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, caía 0,28%.

El peso chileno perdía terreno pese al avance del cobre, uno de sus principales soportes. El valor del metal a tres meses subía 1,92% a US$5,72 la libra en Comex. La cotización del cobre también cayó por motivo del conflicto en Medio Oriente.

"El metal se ha visto presionado por el fortalecimiento del dólar y por los temores de que los altos precios de la energía afecten la actividad industrial global. A esto se suma que la inflación en China sorprendió al alza en febrero, alcanzando su nivel más alto en tres años, lo que introduce nuevas dudas sobre la trayectoria del crecimiento del principal consumidor mundial de cobre“, Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Soto también proyectó que “para la sesión de hoy, el tipo de cambio podría moverse en un rango entre $912 y $930, con la zona de $930 como resistencia relevante si persiste la presión internacional sobre las monedas emergentes".