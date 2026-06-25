El dólar cae luego de seis jornadas seguidas al alza

El valor del dólar en Chile el 25 de junio de 2026

El dólar cae luego de su mayor racha al alza en más de un año. El tipo de cambio bajaba en medio de nuevas señales desde Estados Unidos y recuperación del cobre, uno de los principales soportes del peso chileno.

De cara a la última parte del día, el dólar caía $3,25 respecto al cierre de este miércoles y llegaba a un valor de $916,70 la unidad.

El dólar venía de subir seis jornadas consecutivas, donde avanzó $32, su racha más larga desde inicios de octubre del 2024. Entre el 1 y el 9 de octubre del 2024, el dólar solo subió y avanzó $35,35 en siete jornadas.

“La caída se explica principalmente por una recuperación parcial del cobre, luego de las fuertes pérdidas vistas en las últimas sesiones”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Sin embargo, el dólar llegó a caer hasta los $913 la unidad en las primeras operaciones del día y luego moderó su caída.

El cobre se mantuvo estable en US$5,98 en la Bolsa de Metales de Londres, luego de dos caídas consecutivas donde perdió los US$6. Mientras que los valores futuros del metal recuperaron el soporte de los US$6 por libra.

En Comex, el precio del cobre a tres meses subía 1,34% a US$6,06 la libra.

Por su parte, el dólar en el mundo también caía en una jornada donde se informó que la economía de Estados Unidos creció más de lo esperado en el arranque del año. El Producto Interno Bruto (PIB) al primer trimestre creció 2,1%, por sobre el 1,6% esperado del mercado.

También se conoció el índice de precios de los gastos de consumo personal de mayo en Estados Unidos, el que alcanzó un 3,4%, pero en línea con lo esperado. Este dato es considerado el dato clave de la Reserva Federal (FED) para seguir la inflación.

“El movimiento se produce en un contexto donde los inversionistas continúan internalizando la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva por más tiempo, luego de las recientes señales de apoyo a eventuales alzas de tasas. Sin embargo, los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han contribuido a moderar los precios del petróleo y a reducir parte de las preocupaciones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

Ante este contexto, el índice del dólar, que mide la divisa frente a una canasta de sus pares más importantes, caía 0,26% a 101,35 puntos.