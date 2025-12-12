VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
    Elecmetal vende su participación en ESEL a The Weir Group por US$75 millones

    Esta sociedad fabrica los productos productos y componentes metálicos de ESCO que abastecen faenas mineras en Chile y el resto de Sudamérica.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    La Compañía Electro Metalúrgica S.A., más conocida como Elecmetal, anunció esta mañana que vendió su participación en el joint venture ESEL en Chile.

    A través de un hecho esencial enviado a la CMF, la firma local dijo que suscribió un contrato de compraventa con ESCO Group LLC (USA), una sociedad controlada por The Weir Group mediante el cual acuerda la enajenación del 50% de la participación que Elecmetal poseía en la sociedad conjunta ESCO Elecmetal Fundición Limitada (ESEL).

    Esta sociedad fabrica los productos productos y componentes metálicos de ESCO que abastecen faenas mineras en Chile y el resto de Sudamérica, y además es propietaria de una planta ubicada en la comuna de Colina.

    El precio de la transacción, sujeta a los “ajustes habituales para este tipo de operaciones”, se fijó en aproximadamente US$75 millones, y las expectativas es que esté cerrada durante el primer semestre.

    ESCO Corporation es una compañía estadounidense especializada en el desarrollo de productos GET (Ground Engagement Tools) para el segmento mina.

    Elecmetal es licenciado ESCO para Chile desde 1959 y, a través del joint venture, desde 2012 operaba la planta en Chile (ESEL) dedicada exclusivamente a la fabricación de elementos de desgaste (GET) para las operaciones para movimiento de tierra.

    Elecmetal vende su participación en ESEL

    La planta de Colina fabrica los productos ESCO que abastecen faenas mineras en Chile y el resto de Sudamérica, complementados por servicios especializados de soporte y reparación de componentes o equipos que convergen en las soluciones ME FIT Mine.

    Términos de la Transacción

    Junto con la firma del Contrato de Compraventa, Elecmetal y las contrapartes relacionadas con Weir acordaron poner término anticipado a diversos contratos que regulaban la operación del joint venture.

    Estos incluyen el Joint Venture Master Agreement, el Acuerdo de Socios (Partners Agreement), y los Contratos de Licencia y de Distribución. Estos últimos autorizaban a Elecmetal para comercializar de manera exclusiva productos de ESCO en Chile, entre otros.

    Elecmetal reportó ganancias por $ 48.802 millones al tercer trimestre de este año, lo que supone un alza de 18,1% en relación al mismo periodo del año pasado.

    Los ingresos de la compañía en tanto treparon hasta los $ 985.925,9 millones, una mejora de 1,81% frente periodo enero-septiembre 2024.

    El anuncio sobre la venta de ESEL se produce en medio de los preparativos para la apertura de una tercera planta de la mano de su socio estratégico chino, Jiangsu Longteng Special Steel.

    La firma chilena, que en enero de este año anunció la construcción de una fábrica de bolas de acero en Indonesia ya está próxima a inaugurarla, según información del diario Jakarta Globe, citando fuentes diplomáticas y de la misma firma.

