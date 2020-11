Empresas chilenas con inversiones en EE.UU. miran expectantes llegada de Biden

Expectantes, cautos, pero con calma miraban las empresas chilenas con presencia en Estados Unidos los resultados del proceso eleccionario de ese país que culminó con Joe Biden como presidente electo para ocupar el sillón que hoy utiliza Donald Trump en la Casa Blanca. Concha y Toro, Empresas Copec, Agrosuper, BCI, e incluso Antofagasta Minerals son algunas de las empresas de capitales nacionales con mayor exposición en ese país y que hoy están analizando los impactos que les puede generar en sus estrategias de crecimiento la llegada del demócrata a la presidencia de Estados Unidos.

“Espero se produzca pronto (el desenlace), porque ya está más o menos claro el resultado”, señalaba en la semana el empresario José Antonio Guzmán, quien en 1980 fundó Guzmán&Larraín, junto a su socio Juan Larraín, empresa que tiene presencia en Estados Unidos desde inicios de los 2000. La firma ha edificado variados proyectos habitacionales y edificios de oficinas en la ciudad de Miami, por lo que ese es un mercado que el empresario y ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) conoce bien. Por eso, hoy Guzmán está confiado en que, con el potencial cambio de mando, no habrá efectos relevantes en la principal economía del mundo. “Estados Unidos es un país muy fuerte. No vemos que un cambio de gobierno produzca cambios radicales”, señala. Y añade que dado el actual escenario económico que ha generado el coronavirus en el mundo y, sobre todo, en EE.UU, “cualquiera que asuma, si logra pasar la pandemia, hará que la economía se reactive”, indica.

A través de G&L Real Estate Development LLC, la división norteamericana de la firma, destacan en su página web, cuenta con seis proyectos a gran escala distribuidos en los condados de Miami-Dade, Broward, Lee, Palm Beach y Martin. Sin embargo, en la actualidad, debido a la pandemia, algunas iniciativas de la constructora están en pausa. “Hoy tenemos varios terrenos, pero los tenemos en stand by”, revela el empresario.

Concha y Toro

Los que también están creciendo con más moderación que lo programado en el país del norte es Concha y Toro. Así lo reconoció la firma en su última presentación ante inversionistas, donde indicó que la operación que tienen en EE.UU. ha avanzado “a un ritmo más lento” de lo pronosticado.

La principal viña del país se instaló plenamente en ese país en 2018, mercado, indicó la firma en la conversación con analistas, que recién está empezando a dar frutos. En EE.UU se incluyen las ventas de Fetzer Vineyards y el portafolio importado de Chile y Argentina, el que actualmente es comercializado por Fetzer Vineyards.

Durante 2019, la firma concentró el foco comercial y la inversión en marketing para impulsar las marcas prioritarias importadas en el mercado americano, manifesta la compañía en su Memoria 2019. Y ese año, Estados Unidos ocupó el octavo lugar en sus exportaciones, con un 3% en volumen de vino embotellado.

Al segundo semestre de este año, las ventas aumentaron un 24,1% en valor, resultado que se dio principalmente gracias a un impacto cambiario favorable. Por eso hoy uno de los factores que se está monitoreando es el comportamiento del dólar, que esta semana bajó $12,03, pero que en el año ha subido $5,84.

Empresas Copec

Copec Combustible, firma ligada al grupo Angelini, llegó al mercado de los combustibles de ese país en 2016, con la adquisición de Mapco y hoy cuenta con 345 estaciones de servicio. A través de esa sociedad, la firma comercializa combustibles en los estados de Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee y Virginia, y de acuerdo a su Memoria 2019, ese año lograron una participación de mercado en retail de 2,2% en los estados donde Mapco está presente.

El holding tiene altas expectativas con su arribo al país del norte. De hecho, en 2016 designó a Frederic Chaveyriat como vicepresidente ejecutivo del directorio de Mapco, quien junto a su familia se trasladó a vivir a Nashville. La idea del grupo es aprender el expertise que Mapco tiene en el negocio de las tiendas de conveniencia, donde las operaciones representan el 60% del negocio versus el 10% que tienen las redes de Punto y Pronto en Chile. “Es una tremenda oportunidad. Si el 60% de las ventas viene de la tienda, tengo cubierta una parte con algo distinto a combustibles. Lo que Copec puede aprender de Mapco tiene que ver con un negocio de tienda masivo que genera una buena rentabilidad”, señaló Chaveyriat en septiembre de 2019 en una entrevista publicada en la revista corporativa de Empresas Copec.

Además, el holding mira atento ese mercado por la fuerte presencia que Arauco, el brazo forestal del grupo, tiene en Estados Unidos donde la firma opera a través de Arauco Norteamérica, filial a cargo de Pablo Franzini. El país del norte es relevante para la forestal que llegó a ese mercado en 2012 gracias a la adquisición de la planta de paneles Uniboard, ubicada en Moncure, Carolina del Norte.

Arauco ha seguido haciendo adquisiciones, compras que ya han consolidado la presencia de la firma en ese país. De hecho, en abril del año pasado, inauguró la planta de tableros Grayling, la mayor inversión realizada por la compañía en EE.UU -con US$ 450 millones-, y también fue el primer proyecto de esa magnitud que desarrolla una firma forestal, del país que sea, en el estado de Michigan, en veinte años. A diciembre de 2019, el 6% de las propiedades, plantas y equipos por derechos de uso de Arauco se encontraban en EE.UU, con un 13,6% de los ingresos atribuibles a sus operaciones en ese país, detalla la Memoria de la firma.

Agrosuper

La firma de alimentos Agrosuper tiene dos oficinas comerciales en ese país, en Atlanta. Además, AquaChile, compañía salmonera adquirida por Agrosuper en 2018, pero cuya fusión se concretó en marzo de 2019, también cuenta con una oficina desde 2002. La firma, antes a cargo de Víctor Hugo Puchi, es una de los principales productoras de salmón a nivel mundial y una de los principales exportadores de tilapia fresca a Estados Unidos.

v BCI

El Banco Crédito e Inversiones (Bci), controlado por la familia Yarur, sigue consolidando su presencia en norteamérica. En septiembre pasado concretó la adquisición de un tercer banco en el país del norte, tras recibir las autorizaciones para la compra del Executive National Bank. La nueva adquisición se fusionará con City National Bank of Florida (CNB), institución adquirida en 2015 por el banco de capitales chilenos. De esta manera, Bci concreta la compra de su tercer banco en Florida, luego de que en 2018 adquiriera Totalbank, también fusionado con CNB y con esto avanza en su estrategia de internacionalización.

Hace 20 años, la firma abrió la primera sucursal del banco en Miami. Años más tarde y tras una exhaustiva e intensa búsqueda, en 2013 firmó un acuerdo de compra de City National Bank of Florida (CNB) y tomó su control en 2015. “Este fue un hito fundamental en la estrategia de internacionalización y uno de los procesos más largos y complejos en la historia del Banco. Se trató de la mayor inversión de una empresa chilena en Estados Unidos”, destaca Bci en su Memoria Anual.

Añade que, gracias a esta adquisición, la compañía fortaleció su posición en el principal mercado financiero del mundo. Hoy son el segundo banco local en Florida y tienen más de US$ 18 mil millones en activos, detalló Eduardo Nazal, gerente de Desarrollo Corporativo y Estrategia Internacional de Bci, en conversación con radio Duna, el jueves último. En la oportunidad, indicó que la firma ahora quiere consolidar su presencia en el mercado norteamericano antes de realizar nuevas adquisiciones. “Tenemos que consolidar el mercado americano. Hoy día somos un banco relevante dentro del mercado de Florida y, posteriormente, si hay oportunidades, vamos a seguir mirándolas, pero con calma”, dijo. Y añadió que hoy “estamos en una estrategia de rentabilizar, de forma tal que los vehículos que tenemos en el mercado americano funcionen en forma coordinada”.

v Amsa: Twin Metals

Antofagasta Minerals, la compañía minera del grupo Luksic, está recién iniciando un largo proceso de tramitación ambiental de lo que podría transformarse en el primer proyecto que internacionalizará a la firma de capitales nacionales. Se trata de Twin Metals, iniciativa de cobre y níquel que se ubicaría en las cercanías de lo que en esa ciudad denominan “la joya de la corona de Minnesota”, el refugio medioambiental Boundary Waters Canoe (BWCA) y el Parque Nacional Voyageurs, zonas calificadas como una de las últimas áreas silvestres de la nación. La firma presentó a fines de 2019 el llamado Plan Minero de Operaciones (MPO, por sus siglas en inglés) y se proyecta al menos, cinco años de tramitación para obtener los permisos respectivos.

Y pese a que Biden tiene una mirada ambientalista y quiere potenciar las energías verdes, la iniciativa podría correr con ventaja. Esto, porque, según Reuters, el demócrata respaldaría la producción de cobre y otros minerales en EE.UU. para potenciar la producción de autos eléctricos, medida que, de acuerdo con la agencia de prensa, también abriría la puerta al proyecto del grupo Luksic. Sin embargo, un reciente informe de XTB señala que Biden, al ser cercano a las políticas de Barack Obama, podría revocar las licencias de Antofagasta Minerals, como lo hizo el expresidente, dado que la iniciativa minera fue duramente criticada por movimientos ambientalistas. Esto, indica el reporte, podría suponer un riesgo para la empresa.

Mercado optimista

Pero las estimaciones de los analistas, así como de la propia Amcham Chile (cámara de comercio bilateral), son optimistas respecto del futuro de la principal economía del mundo. Para Carlos García, gerente de Riesgo de Humphreys Clasificadora de Riesgo, independiente de quien resulte ganador en las elecciones, en términos económicos, “el año 2021 estará más marcado por la recuperación natural que se producirá por la caída experimentada por el PIB en 2020, teniendo en consideración que persistirá cierta incertidumbre dada la contingencia sanitaria”. “En caso que Biden resulte electo y tengan éxito sus planes de recuperación del empleo, se podría esperar un buen escenario para las empresas chilenas con venta en ese mercado, en particular las orientadas al consumo final; sin embargo, el efecto final dependerá de la importancia relativa de ese país en los ingresos totales de las compañías”, indica García.

Paula Estévez, gerenta general de Amcham Chile, junto con felicitar a Joe Biden y Kamala Harris como Presidente y Vice Presidente electos, señala que “nos ponemos a disposición para trabajar con su administración y el nuevo Congreso para promover una recuperación económica sostenible, una mayor integración con América Latina y el compromiso con organizaciones multilaterales, instancias desde donde tendremos la oportunidad de abordar en conjunto desafíos globales, como el Covid-19 y el cambio climático”.

En cuanto a las políticas indica que “no vemos que se produzca un cambio en la relación bilateral que ha demostrado ser muy beneficiosa para ambos países, además, teniendo EE.UU. un superávit respecto al intercambio comercial con Chile”.

Añade que, en los últimos 15 años, las exportaciones chilenas al mercado norteamericano han tenido un aumento total de un 107%. “Estados Unidos es hoy el primer destino de nuestras exportaciones no cobre. Es el primer destino para la manufactura forestal, para el sector químico y para los alimentos. Además, el destino número uno para nuestras pymes”, destaca.

Indica, además, que la correcta instalación de empresas nacionales en suelo estadounidense, “obedece a que esta economía cuenta con una sólida institucionalidad y uno de los ecosistemas más competitivos del mundo en cuanto a emprendimientos y negocios, características que no vemos que vayan a ser alteradas a propósito de esta elección”.

En este sentido, recalca, “esperamos que las políticas de inversión en los EE.UU continúen siendo atractivas y no esperamos que se apliquen políticas específicas a las empresas extranjeras que operan allá incluyendo las empresas chilenas”.