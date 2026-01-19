Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

El dólar opera estable en las primeras operaciones de hoy lunes en el marco del repunte del valor del cobre, la caída de la moneda norteamericana a nivel internacional y la inquietud que genera la ofensiva de Estados Unidos por Groenlandia.

El dólar se transa en niveles de $ 891,27, esto es un alza de $ 1,59 (0,18%) en relación al cierre del viernes.

El cobre muestra un alza de 0,2% hasta US$5,85 por libra recuperándose después de dos jornadas de caídas. Aún así, mira aún con distancia la barrera de los US$ 6 que consiguió hace algunos días, en el peak de su ciclo alcista.

En cuanto al Dollar Index, la medida retomó la tendencia a la baja. En lo que va de la mañana, el índice que mide la divisa norteamericana según una canasta de monedas extranjeras como el euro, la libra esterlina o el yen, cayó 0,2% volviendo a valores del pasado miércoles.

La arremetida de Trump por Groenlandia, amenazando con aranceles a los países que no respalden sus intenciones en la isla, era la principal fuente de preocupación entre los inversionistas. Las mayores bolsas del mundo, de hecho, caían con fuerza debido a este motivo.

“El avance del metal rojo se da en un contexto de mayor incertidumbre global, luego de que el presidente de Estados Unidos amenazara con nuevos aranceles a países europeos en el marco de sus intentos por ejercer presión geopolítica sobre Groenlandia. Estas tensiones han generado preocupaciones sobre el impacto económico de una escalada comercial, debilitando al dólar y favoreciendo el rebote de los commodities“ dice Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Según afirma el experto, el debilitamiento del dólar se debe a la reacción del mercado tras “las amenazas de Trump de imponer aranceles de hasta 10% —y eventualmente 25%— a ocho países europeos, lo que generó advertencias de represalias desde la Unión Europea”.