    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    El cobre muestra un alza de 0,2% hasta US$5,85 por libra recuperándose después de dos jornadas de caídas.

    Por 
    Andrés Parra
    En cuánto está el dólar hoy lunes JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El dólar opera estable en las primeras operaciones de hoy lunes en el marco del repunte del valor del cobre, la caída de la moneda norteamericana a nivel internacional y la inquietud que genera la ofensiva de Estados Unidos por Groenlandia.

    El dólar se transa en niveles de $ 891,27, esto es un alza de $ 1,59 (0,18%) en relación al cierre del viernes.

    El cobre muestra un alza de 0,2% hasta US$5,85 por libra recuperándose después de dos jornadas de caídas. Aún así, mira aún con distancia la barrera de los US$ 6 que consiguió hace algunos días, en el peak de su ciclo alcista.

    En cuanto al Dollar Index, la medida retomó la tendencia a la baja. En lo que va de la mañana, el índice que mide la divisa norteamericana según una canasta de monedas extranjeras como el euro, la libra esterlina o el yen, cayó 0,2% volviendo a valores del pasado miércoles.

    La arremetida de Trump por Groenlandia, amenazando con aranceles a los países que no respalden sus intenciones en la isla, era la principal fuente de preocupación entre los inversionistas. Las mayores bolsas del mundo, de hecho, caían con fuerza debido a este motivo.

    “El avance del metal rojo se da en un contexto de mayor incertidumbre global, luego de que el presidente de Estados Unidos amenazara con nuevos aranceles a países europeos en el marco de sus intentos por ejercer presión geopolítica sobre Groenlandia. Estas tensiones han generado preocupaciones sobre el impacto económico de una escalada comercial, debilitando al dólar y favoreciendo el rebote de los commodities“ dice Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

    Según afirma el experto, el debilitamiento del dólar se debe a la reacción del mercado tras “las amenazas de Trump de imponer aranceles de hasta 10% —y eventualmente 25%— a ocho países europeos, lo que generó advertencias de represalias desde la Unión Europea”.

