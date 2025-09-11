SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

En medio de debate por recortes para 2026, gobiernos regionales han ejecutado menos de la mitad de sus recursos este año

De acuerdo a datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) a julio, los Gores llevan a julio una ejecución de 44,9% respecto de sus presupuestos vigentes de los programas de inversión.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
La Asociación de gobernadores se reunió con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

La elaboración del Presupuesto 2026 está en su recta final. Y ya se han ido conociendo algunos ejes que traerá el erario fiscal en cuanto a los recortes de gasto que debe incluir para mantener las finanzas públicas controladas, en un escenario de menores ingresos.

Uno de esos cambios que ya está sobre la mesa es que habrá una disminución “acotada” del presupuesto de los gobiernos regionales (Gores), tal como lo adelantó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en la Comisión de Hacienda de la Cámara. El mismo secretario de Estado dijo que el detalle de los cambios por gobernaciones se conocerá una vez que ingrese el proyecto de ley de Presupuestos 2026 al Congreso.

El anuncio generó debate y críticas de los propios gobernadores y de los parlamentarios, quienes pidieron que no haya un ajuste, puesto que afecta la descentralización de las regiones.

Sin embargo, en paralelo a ello, los números de la ejecución fiscal que muestran a julio de este año los gobiernos regionales están bastante rezagados. Así, de acuerdo a datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) al séptimo mes de 2025, los Gores acumulan una ejecución de 44,9% respecto de sus presupuestos vigentes de los programas de inversión. Esto incluye aporte del gobierno central, más ingresos propios de los gobiernos regionales. De esta manera, el gobierno central ha entregado a los gobiernos regionales más de $937 mil millones a julio, y estos ha ejecutado menos de $761 mil millones.

Si bien la cifra es mejor que la ejecución a igual fecha de 2024 (36%), todavía da cuenta de un avance lento. En el desglose, una de las regiones más atrasada en su ejecución es Coquimbo, con 20,8%, seguida de Antofagasta, con 25%. Luego aparece Atacama, con un avance de 31,4%. En cuarto lugar entre la más rezagadas se ubica Los Ríos, con 32,6%, y después Magallanes, con 36,5%.

31 Octubre 2023 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

Los cambios presupuestarios

Pero esta baja ejecución tiene como antecedentes cambios legales que se realizaron en los presupuestos de 2023, 2024 y 2025, luego de los escándalos por el mal uso y el poco control que había sobre los gobiernos regionales en cuanto al manejo de sus recursos.

Según la Dipres, desde la Ley de Presupuestos de 2023 –la primera elaborada por esta administración- se han introducido modificaciones a los presupuestos de los gobiernos regionales para apoyar la ejecución presupuestaria y evitar la discrecionalidad en el uso los recursos. “Una de las más relevantes fue que se fortaleció la capacidad ejecutora de los Gobiernos Regionales para llevar a cabo sus propios programas (explícito en la glosa 04 de los Programas de Inversión Regional), equiparando su regulación a la del resto del Gobierno Central”, indicó la Dipres.

Ahora, para el Presupuesto 2025, desde la Dipres sostienen que “se introdujeron una serie de cambios para agilizar la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales sin relajar las herramientas de control, como consecuencia de un trabajo conjunto y profundo entre dichas autoridades y la Dirección de Presupuestos”. Ahí entrega como ejemplo el hecho de que “se habilitó a los gobernadores la posibilidad de realizar transferencias consolidables, que corresponden a movimientos de recursos entre entidades del Gobierno Central contenidas en el erario fiscal para financiar proyectos o programa”.

Además, se exceptuaron de aprobación del Consejo Regional respectivo las modificaciones asociadas con emergencias para su rápida ejecución y otras situaciones tales como el incremento del costo de un proyecto hasta un 10%, asimilando el tratamiento a lo dispuesto en el Sistema Nacional de Inversiones.

Otra modificación relevante es que se eliminó la glosa que exigía, de manera excepcional, que la ejecución de las transferencias corrientes a privados se contabilizara una vez aprobada la rendición de cuentas. Por lo tanto, desde 2025 la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales por este concepto se registrará de la misma forma que la de los otros organismos del Gobierno Central (inmediatamente una vez transferidos los recursos).

Más sobre:PresupuestoErario 2026Gobiernos regionales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

177 millones de deuda: declaración de campaña Tohá ante el Servel ratifica su tragedia financiera

Orrego refuerza su numeroso equipo de abogados y arremete para trasladar Procultura desde Antofagasta a Santiago

Faltas al “fair play”, el round Jara/ME-O y la sorpresa de Kast: los episodios que dejó el debate presidencial

Cómo el asesinato de Charlie Kirk revive la preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos

Mayne-Nicholls la sorpresa y Matthei la ganadora: zoom a un debate que cumplió, a ojos de analistas

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Orrego refuerza su numeroso equipo de abogados y arremete para trasladar Procultura desde Antofagasta a Santiago
Chile

Orrego refuerza su numeroso equipo de abogados y arremete para trasladar Procultura desde Antofagasta a Santiago

Faltas al “fair play”, el round Jara/ME-O y la sorpresa de Kast: los episodios que dejó el debate presidencial

Mayne-Nicholls la sorpresa y Matthei la ganadora: zoom a un debate que cumplió, a ojos de analistas

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre
Negocios

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Reuniones en España y un piso cada vez menor: ANFP busca comprador para los derechos de TV de la Roja para Mundial 2030
El Deportivo

Reuniones en España y un piso cada vez menor: ANFP busca comprador para los derechos de TV de la Roja para Mundial 2030

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

La guerra continúa: los marcados bandos que desnuda la polémica por la programación de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)
Cultura y entretención

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

Cómo el asesinato de Charlie Kirk revive la preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos
Mundo

Cómo el asesinato de Charlie Kirk revive la preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Localizan el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk, pero el tirador sigue prófugo

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad