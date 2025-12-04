Enap cierra el mayor contrato de su historia: El 35% del crudo anual de la estatal vendrá desde Argentina

Un hito para la petrolera estatal. La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) cerró contratos de largo plazo con las compañías YPF, Vista Energy, Shell Argentina y Equinor para abastecerse de crudo desde Argentina por US$12.000 millones.

Las firmas trasandinas -que operan en Vaca Muerta, ubicada en la provincia de Neuquén- vienen a fortalecer el suministro de crudo hacia Chile hasta junio de 2033, conectándose mediante el oleoducto trasandino que se reactivó en 2023 tras 17 años de inactividad, el que tiene una extensión de 400 km.

Las negociaciones, que se llevaron por más de dos años, sellarán el abastecimiento del 35% de la demanda de crudo de Enap al año. La estatal afirma que este es el mayor acuerdo comercial de su historia, pues el intercambio que mantenía a la fecha con Argentina era de US$8.000 millones.

El gerente general de Enap, Julio Friedmann, señaló que el acuerdo es un hito relevante para la firma, coherente con su plan año 2040. “El resultado de este acuerdo contribuye a mejorar la competitividad de Enap y permite a nuestro país contar con mayor seguridad energética, pues podremos fortalecer la producción de combustibles fundamentales para las industrias, el transporte y la vida cotidiana de las personas”, aseguró Friedmann.

Así, Enap dice que además de reforzar su seguridad y estabilidad de abastecimiento con el acuerdo, disminuye su dependencia al transporte marítimo, el que es afectado por condiciones climáticas o por congestión portuaria. También, la estatal destaca que se permite tener un crudo con menor azufre.

Friedmann concluyó remarcando que el sistema de oleoducto que usarán acorta los tiempos de traslado del crudo, y a su vez, los costos financieros vinculados a esto.