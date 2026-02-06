Enap informa la renuncia de José Pablo Gómez, quien encabezará la Dirección de Presupuestos durante el gobierno de Kast

José Pablo Gómez presentó su renuncia como gerente corporativo de administración y finanzas de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), cargo al que llegó en noviembre de 2022. Gómez deja la estatal para encabezar la Dirección de Presupuestos (Dipres) desde el próximo 11 de marzo, cuando el presidente electo José Antonio Kast asuma.

“Con fecha 4 de febrero de 2026, don José Pablo Gómez Meza ha presentado su renuncia voluntaria al cargo de gerente corporativo de administración y finanzas de Enap, la cual se hará efectiva a partir del día 19 de febrero del presente año”, informó la estatal en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De esta forma, Gómez presentó su renuncia luego de 15 días de ser anunciado oficialmente como el próximo director de Presupuesto, y dejará el cargo 30 días después de que el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijera en un seminario de Clapes UC que Gómez encabezará la Dipres.

José Pablo Gómez a la derecha de Jorge Quiroz en la cita en el Ministerio de Hacienda.

Gómez fue parte de quienes acompañaron a Quiroz a la cita de este miércoles 4 de febrero en el Ministerio de Hacienda, donde el objetivo fue comenzar el cambio de mando con el actual jefe de la cartera, Nicolás Grau, y su equipo, donde está Javiera Martínez, actual titular de la Dipres.

La trayectoria del próximo líder de la Dipres

Durante la primera administración de Michelle Bachelet, Gómez asumió como jefe de la División de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres), cargo en el que fue ratificado hasta el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Con la llegada del Presidente Gabriel Boric al gobierno y Mario Marcel en Hacienda, fue removido tras 14 años en dicha posición.

Tras su salida del Ministerio de Hacienda, y antes de llegar a Enap, Gómez trabajó como consultor para Corfo, dando asesoría a la gerencia de inversión y financiamiento en diseño de componentes de la estrategia de creación de Banca Nacional de Desarrollo, y en Desarrollo País, según detalla en su LinkedIn.

Gómez es ingeniero civil industrial y economista de la Pontificia Universidad Católica (UC), “con más de veinte años de experiencia en liderazgo de equipos y proyectos en el sector Salud y Hacienda Pública”, destaca la estatal Enap en su sitio web.

Otro de sus roles en el Estado fue como asesor del Ministerio de Hacienda por un año y bajo la gestión de Nicolás Eyzaguirre entre 2003 y 2004. También fue superintendente de Isapres durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos.