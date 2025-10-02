SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Engie avanza en su plan de descarbonización con una inversión de US$ 174 millones

El proyecto llamado BESS Lile contará con una capacidad instalada de 140 MW y se espera que entre en operación el segundo semestre de 2026.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
La construcción del proyecto BESS Lile de Engie.

Engie Chile anunció una nueva iniciativa denominada BESS Lile, un sistema de almacenamiento con base en baterías a gran escala que se ubica en las instalaciones del Complejo Térmico de Mejillones (CTM), Región de Antofagasta, según explicó la firma, quien cifró la inversión en US$ 174 millones.

El proyecto, actualmente en etapa de construcción y se estima que podrá suministrar electricidad de forma continua durante cinco horas seguidas a más de 84 mil hogares.

En detalle, tendrá una capacidad instalada de 140 MW y una capacidad de almacenamiento de 802 MWh.

“Se trata de una iniciativa stand-alone, es decir, que opera de forma independiente conectada directamente a la red. Para ello, contempla la instalación de 160 contenedores de baterías y 40 equipos eléctricos de soporte y su entrada en operación está prevista para el segundo semestre de 2026″, agregó.

Laïlla Ducousso, managing director generation de Engie Chile, explicó que: “Una de las principales fortalezas de BESS Lile es que aprovechará infraestructura ya existente en el complejo, como las líneas de transmisión, la subestación de interconexión, áreas internas y caminos. Esto permitirá optimizar recursos, reducir costos y acortar tiempos de ejecución, transformando instalaciones que originalmente fueron concebidas para generación a carbón en un proyecto innovador de energía limpia”.

No solo estamos cerrando centrales a carbón, sino también dando un nuevo uso a su infraestructura con proyectos innovadores que maximizan el potencial renovable en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y fortalecen la infraestructura necesaria para construir una matriz más flexible, resiliente y sostenible”, añadió Juan Villavicencio, CEO y managing director renewables & batteries de Engie Chile.

Actualmente, el Complejo Térmico de Mejillones (CTM) cuenta con cinco unidades de generación a carbón. La desconexión de las unidades I y II del Complejo Térmico de Mejillones está programada para el 31 de diciembre de 2025.

“En paralelo, Infraestructura Energética Mejillones (IEM) será reconvertida para operar con gas natural como combustible principal en reemplazo del carbón. Asimismo, para 2026 está previsto el cese de operaciones de las unidades a carbón: Central Termoeléctrica Andina (CTA) y Central Termoeléctrica Hornitos (CTH)”, resaltó Engie.

Más sobre:EnergíaEngieDescarbonización

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras fusión con Security acción de Bice se incorpora al IGPA

Miguel Ángel Orellana es nombrado primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial

Feusach advierte que “no existe ninguna intención de deponer el paro” hasta obtener respuestas de la rectoría

Cordero afirma que “el Ejecutivo coincide” con la fiscalía sobre crimen de Ronald Ojeda y advierte que solicitarán extradiciones

“No habrá autos ni camiones”: transporte público volverá a circular por Paseo Bandera con buses eléctricos

Cobre trepa a uno de los niveles más alto de la historia y se convierte en el mejor aliado de las arcas fiscales

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

4.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Miguel Ángel Orellana es nombrado primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial
Chile

Miguel Ángel Orellana es nombrado primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial

Feusach advierte que “no existe ninguna intención de deponer el paro” hasta obtener respuestas de la rectoría

Cordero afirma que “el Ejecutivo coincide” con la fiscalía sobre crimen de Ronald Ojeda y advierte que solicitarán extradiciones

Tras fusión con Security acción de Bice se incorpora al IGPA
Negocios

Tras fusión con Security acción de Bice se incorpora al IGPA

Engie avanza en su plan de descarbonización con una inversión de US$ 174 millones

Cobre trepa a uno de los niveles más alto de la historia y se convierte en el mejor aliado de las arcas fiscales

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Estados Unidos golea a Francia y clasifica a los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Estados Unidos golea a Francia y clasifica a los octavos de final del Mundial Sub 20

Atajó tres veces el mismo penal: la increíble secuencia que marcó el duelo entre la Roma y el Lille en la Europa League

Team ciclista líder de Chile parte a Brasil a defender su ranking y acercarse a los Juegos Olímpicos

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos
Cultura y entretención

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Avenged Sevenfold anuncia nueva fecha en Chile y suma a Mr Bungle

Venezuela acusa a EE.UU. de volar aviones militares cerca de sus costas
Mundo

Venezuela acusa a EE.UU. de volar aviones militares cerca de sus costas

Aseguran que Hamas exigirá revisiones clave del plan de Trump para Gaza antes de aceptarlo

Por qué el ataque a sinagoga de Manchester en Yom Kippur “era cosa de tiempo”: el aumento del antisemitismo en Reino Unido

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta