    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Paralelamente, la firma reconvertirá 377 MW a gas natural. Además, Engie proyecta cerrar las operaciones las plantas a carbón de la Central Termoeléctrica Andina (CTA) y la Central Termoeléctrica Hornitos (CTH).

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles.

    Son 711 MW de energía en base a carbón que salen del sistema eléctrico. Luego de unos 30 años de operación, Engie cerrará dos unidades de generación a carbón del Complejo Térmico de Mejillones (CTM), más la apertura inmediata de la Infraestructura Energética Mejillones (IEM), localizadas en la Región de Antofagasta. De esa energía que saldrá del sistema, 377 MW serán reconvertidas a gas natural.

    “Lo que viviremos este 31 de diciembre es un hito muy relevante para la transición energética de Chile, que refleja nuestro compromiso con una salida responsable y planificada del carbón, con un fuerte foco en la seguridad del sistema. Este avance es parte de una transformación profunda de nuestro portafolio, que prospera de la mano del diálogo y la construcción de acuerdos con nuestros trabajadores, comunidades y autoridades”, declaró el CEO de Engie Chile, Juan Villavicencio.

    De acuerdo a información divulgada en un comunicado, toda la operación que está llevando a cabo Engie está organizada con el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), a fin de asegurar el correcto servicio del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

    “Este hito marca el inicio del cierre de un capítulo construido durante décadas por trabajadoras y trabajadores del Complejo Térmico de Mejillones, cuyo compromiso y conocimiento fueron esenciales para asegurar el suministro eléctrico del país y aportar al desarrollo de la comuna y de la Región de Antofagasta”, aseguró la managing director generation de Engie Chile, Laïlla Ducousso.

    Engie desconectará exactamente las unidades CTM1 y CTM2, y proyecta, por otro lado, el cierre de las operaciones de las plantas a carbón de la Central Termoeléctrica Andina (CTA) y la Central Termoeléctrica Hornitos (CTH), también ubicadas en Mejillones.

    Justamente, este lunes el Coordinador, en su balance de fin de año, precisó que a noviembre de 2025 se contaba con 3.500 MW de capacidad instalada en centrales de carbón. Con la salida de estas plantas, quedará en 2.800 MW, siendo que en 2019 se reportaba 5.500 MW.

