    Coordinador está analizando 7 ofertas para auditoría a Transelec: espera adjudicarla en enero

    Además, en su balance, el organismo informó que las fuentes solares y eólicas representaron el 38% de la energía total inyectada durante 2025, su mayor porcentaje histórico.

    Matías Vera 
    Matías Vera
    Enel Chile analiza la venta de sus activos de transmisión eléctrica

    Este lunes el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) presentó su balance de la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) correspondiente a 2025, dando a conocer las principales cifras al cierre del año.

    En la presentación, donde expuso el director ejecutivo del CEN, Ernesto Huber, el Coordinador reportó a noviembre de este año una capacidad instalada total de 39.104 MW, lo que representó un incremento de 7% respecto de 2024, cuando se totalizaron 36.664 MW a la misma fecha.

    De ese total, el 48% de la capacidad instalada corresponde a energía solar y eólica, sumando a nivel nacional 18.684 MW. Ambas fuentes registraron un 38% de la energía total inyectada al sistema en 2025, su mayor porcentaje histórico. Al considerarse otras fuentes como la hidroeléctrica o biomasa, se computa un dato crucial para la descarbonización: el 70% de la matriz ya es renovable.

    En cambio, la generación de energía, proyectada a diciembre de este año, materializará 85.064 GWh, significado una leve disminución de 0,2% con respecto a 2024.

    Un dato que destacó el organismo eléctrico, fue que el 12 de noviembre el 52% de la electricidad producida tuvo su origen en la energía solar y eólica. En tanto, a la fecha, el Coordinador reportó 854 empresas coordinadas durante el año, mientras que en 2024 registró 822.

    Descarbonización de la matriz

    El Coordinador adelantó que en enero se retirarán del sistema 700 MW de energía en base a carbón. Dos salen y una se reconvertirá a gas natural.

    A noviembre se contaba con 3.500 MW de capacidad instalada en centrales de carbón. Con la salida, quedará en 2.800 MW, cuando en 2019 reportaba 5.500 MW.

    El organismo deslizó que la energía que se retira no afecta el suministro eléctrico debido al impulso que tiene la generación renovable y de almacenamiento.

    Sobre este último punto, el CEN informó que actualmente operan cerca de 1.700 MW en almacenamiento de tipo bess, mientras que hay 600 MW en pruebas. En consecuencia, la energía proveniente de los bess representó el 4% del abastecimiento diario.

    Transmisión y Kimal-Lo Aguirre

    Además, el organismo catastró la existencia de 185 proyectos de transmisión en desarrollo en nuestro país. De ellos, el 37% se encuentra en estado de atraso, 33% en tiempo, 25% en atraso leve y el 5% adelantado. Las regiones que destacan en este impulso de transmisión son la Metropolitana, O’Higgins y Antofagasta.

    Bajo ese contexto Huber destacó el proyecto Conexión Kimal-Lo Aguirre: “ya tiene su RCA aprobada y lo que viene para el año 2026 es la preparación de la operación de este activo para que nosotros podamos simular en el laboratorio en tiempo real una réplica de las instalaciones que se van a conectar en mayo del 2029″.

    Agregó a ello que se deben completar tres hitos relevantes vinculados a órdenes de compra de distintos equipos y el punta pie inicial de la construcción de la línea.

    El proyecto, básicamente, conectará Antofagasta y Santiago. Para el desarrollo de la iniciativa, durante 2021 el Coordinador, en representación del Estado de Chile, realizó una licitación para la construcción de la primera línea de transmisión de corriente continua (Hvdc). Esta fue adjudicada por Transelec, ISA Inversiones Chile SpA y la China Southern Power Grid International.

    Auditoría a Transelec

    En la exposición, el Coordinador también informó que han tenido siete ofertas para llevar a cabo la auditoría a los activos de Transelec. Cabe recordar que en octubre de 2024, la firma se autodenunció a la Comisión Nacional de Energía (CNE) tras detectar errores en el inventario de activos que realizó en 2020 para la fijación de las tarifas de transmisión en el periodo 2020-2023.

    Todo ello -que se hizo público luego de la llegada de Álvaro García al cargo de ministro en Energía- derivó en que la CNE le solicitó al Coordinador la realización de una auditoría a la empresa.

    “Recibimos siete ofertas que están hoy día en análisis técnico y administrativo y esperamos adjudicar la empresa que va a realizar la auditoría de los activos de Transelec en la tercera semana del mes de enero próximo”, dijo Huber.

    La autoridad eléctrica añadió que están “trabajando en bases para licitar otras auditorías que nos encargó la CNE a empresas transmisoras que tienen datos que están fuera de los rangos que se establecieron en una metodología estadística que acordamos con la CNE durante el año. Así que, posteriormente, va a ser necesario establecer estas nuevas auditorías a las empresas transmisoras”.

