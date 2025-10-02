Entel y América Móvil habrían presentado oferta conjunta por Telefónica Chile

El edificio de Telefónica está a la venta. (Foto: Aton Chile)

Dos compañías, Entel y la mexicana América Móvil, habrían presentado una oferta conjunta por las operaciones de Telefónica Chile, según consignó Bloomberg.

América Móvil, que ya opera en el país a través de ClaroVTR, estaría interesada en el negocio de telefonía móvil de Telefónica, mientras que Entel tomaría el segmento de línea fija, de acuerdo con las fuentes que informaron al medio financiero.

Wom también podría presentar una oferta por partes de la compañía española, que opera en el país como Movistar.

Las conversaciones siguen en curso y el enfoque podría cambiar a medida que avance el proceso, precisaron.

La venta forma parte de un plan estratégico de la empresa. Desde julio del año pasado, la compañía anunció la venta de sus filiales en Perú, Colombia y Argentina.