    Española Grenergy logra financiamiento por más de US$300 millones para proyecto en Chile

    Grenergy cerró un financiamiento para su proyecto Central Oasis, que tiene una inversión estimada de 900 millones de euros y se espera que esté listo en 2027.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Proyecto Central Oasis. Fuente: Grenergy.

    Grenergy cerró US$335 millones en financiación para los proyectos vinculados a Central Oasis, una iniciativa de energía solar y de almacenamiento que considera cerca de 900 millones de euros y que se ubica en Chile, entre las regiones del Maule y del Biobío.

    El proyecto contempla cinco fases previstas, todas programadas para entrar en operación en 2027: Gran Teno, Planchón, Tamanago, Monte Águila y Sol de Caone. En detalle, la iniciativa considera una capacidad de 1,1 GW de energía solar y 3,8 GWh de almacenamiento.

    “Todas ellas cuentan ya con acuerdos de compra de energía (PPAs), incluido el primer PPA base load —o suministro continuo 24/7— con Codelco, la empresa minera estatal chilena y el mayor productor de cobre del mundo", explica en su página web.

    El proyecto ya se encuentra en construcción y la actividad de inauguración de las obras del parque fotovoltaico Monte Águila se realizó en octubre pasado con los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García; y de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, en la Región del Biobío.

    Proyecto Central Oasis. Fuente: Grenergy.

    Sobre el crédito del proyecto, según detalló la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la financiación fue “senior sin recurso por un importe de 355 millones de dólares con BNP Paribas (banco coordinador), junto con Santander y Rabobank. El importe incluye 33 millones de dólares en líneas de crédito (LC Loans)”.

    “La estructura financiera prevé la refinanciación de los proyectos solares Gran Teno y Tamango (Región del Maule), actualmente en operación —cuya financiación por un importe de US$148 millones de dólares fue comunicada como ‘otra información relevante (...) así como la hibridación de ambos proyectos y la construcción del proyecto híbrido Planchón (Región del Maule)“, agregó.

    En la comunicación con el regulador español, la firma también comentó que “todos los proyectos disponen de acuerdos de venta de energía solar a largo plazo (PPA) (...) Adicionalmente, la energía restante se comercializará a través de GR Power, la filial de comercialización de energía de Grenergy en Chile”.

