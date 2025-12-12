Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio

El grupo español Vidrala cerró un acuerdo vinculante para comprar el 100% de la propiedad de la chilena Cristalerías Toro (Cristoro), empresa dedicada a la producción y venta de envases de vidrio para los sectores de alimentación y bebidas.

“Vidrala reforzaría su presencia en Latinoamérica con una base industrial en Chile, país con una fuerte tradición industrial en los sectores agroalimentario y de bebidas, y con un mercado caracterizado por la presencia de clientes estratégicos para el grupo", dijo la firma con sede en Llodio (España).

El acuerdo de compra con la familia Toro fue por cerca de 77 millones de euros, según explicó Vidrala, que tiene nueve plantas de producción de vidrio ubicadas en la Península Ibérica (5), Reino Unido e Irlanda (2) y Brasil (2), y dos instalaciones de envasado.

"Vidrala reconoce la trayectoria, el compromiso y la calidad del trabajo que los accionistas y equipos de Cristalerías Toro han demostrado a lo largo de los años, y cuenta con ellos para sentar las bases de un proyecto de futuro alineado con los retos y oportunidades del sector", añadió la firma tras comprar a la chilena nacida en 1952.

La principal planta de fabricación de envases de vidrio de Cristalerías Toro está situada en Camino Lonquén, en la comuna de Maipú.

En febrero del año pasado, la firma ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) un proyecto por US$100 millones para la ampliación de su planta y aumentar su producción, el cual fue aprobado en febrero de este año. Según lo que se explicó en su momento, el proyecto demoraría un año y medio en estar listo.

Cristalerías Toro en el negocio de la fabricación de envases de vidrio tiene como principal rival a Cristalerías Chile, controlada por el grupo Claro, cuya principal planta productiva está en Padre Hurtado, también en la zona poniente de la Región Metropolitana.

“Esta adquisición se enmarca en la estrategia de internacionalización de Vidrala, que mantiene posiciones de relevancia en el sur de Europa, Reino Unido y, desde 2023, en Brasil, y que reforzaría su presencia en Latinoamérica con una base industrial en Chile”, dijo Cristoro en un comunicado.

El grupo español Vidrala también comentó que la operación “está condicionada al cumplimiento de ciertas condiciones, claves para el despliegue del modelo industrial del grupo”.

Ante este contexto, la española espera cerrar la transacción a “comienzos de 2026″.