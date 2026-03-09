SUSCRÍBETE
    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    Algo en lo que coinciden las empresas de inversión es en el perfil conservador de la mujer, que prefiere los Fondos Mutuos y EFTs. A pesar de que prefiera evitar el riesgo, el perfil de la mujer inversionista refleja resiliencia y un enfoque estratégico frente a la volatilidad.

    Valeria Vega 
    Valeria Vega
    En el segmento de la población de 46 años o menos que vive en hogares con presencia de menores de 2 años, las mujeres tienen una participación significativamente menor a la de los hombres y una tasa de desempleo muy superior. Deagreez

    El mundo del trading es un campo que aún se considera dominado por hombres. Un estudio de Triodos Bank determinó que en 2025 sólo el 23,3% de las mujeres en España invierte en productos financieros, frente al 32,4% de los hombres.

    Estas brechas son similares en Chile, aunque se han reducido en los últimos años. Desde LarraínVial, declararon a este medio que las mujeres corresponden aproximadamente a un tercio de su clientela, y que el monto en activos de mujeres ha crecido un 40% en los últimos dos años.

    Por su parte, en Fintual AGF las mujeres pasaron de representar el 27,6% en 2019 a cerca del 44% a la fecha.

    En Zesty Finance en cambio, las mujeres representan el 18% de sus clientes, aunque sólo manejan el 7% del volumen invertido en la plataforma.

    Cada día son más mujeres las que entran al mundo de las inversiones de la mano de empresas inversoras, aunque toman decisiones distintas a las de los hombres.

    Nivel de estudios

    El agente de valores XTB realizó por primera vez una radiografía completa para conocer a la mujer chilena inversionista, que conforma el 17,76% del total de sus inversores.

    Uno de los hallazgos más significativos del estudio tiene que ver con la autopercepción del conocimiento financiero. El 67% declara tener un bajo nivel de formación en inversiones, mientras que el 29,3% se considera en un nivel medio. Solo el 3,7% afirma tener un nivel alto.

    Sin embargo, lo llamativo es que esta autopercepción no se condice con el nivel de estudios que poseen. El perfil de la mujer inversora se caracteriza por un alto nivel de formación académica, el 43,2% posee título universitario, el 20% formación técnica superior y el 11% ha alcanzado posgrado o doctorado. Es decir, más de 74% cuenta con educación superior, revelando una brecha clara entre la preparación académica y la autopercepción financiera.

    “Este fenómeno sugiere que muchas mujeres invierten sin sentirse completamente seguras de su dominio técnico, lo que podría responder a una percepción más exigente sobre su propio nivel de conocimiento que a una limitación real de capacidad”, declara el informe.

    Además, se evidencia un cambio generacional importante. El 11,6% de las clientes de XTB son estudiantes, lo que significa un inicio temprano en las inversiones. El grupo más representativo corresponde a mujeres entre 25 y 34 años, que concentran el 32,6% del total de inversionistas. Le siguen los tramos de 18 a 24 años, con 23,5%, y de 35 a 44 años, con 21,9%.

    En los últimos 10 años el número de mujeres que ingresaron por primera vez a la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile aumentaron en más de un 40%, reflejando un interés en aumento por parte de las mujeres -especialmente jóvenes- en el área financiera.

    “Vemos que la brecha de acceso prácticamente se cerró en las nuevas generaciones. Hoy el mercado digital de inversión es mucho más equilibrado en términos de género que hace cinco o seis años. Y, si las mujeres están comenzando a invertir a edades más tempranas, eso les permite tener un mayor horizonte de tiempo para acumular patrimonio”, declara Florencia Barrios, country manager de Fintual AGF.

    Inversiones y nivel de riesgo

    Algo en lo que coinciden las empresas de inversión es en el perfil conservador al momento de invertir comparado con los hombres, que muestran mayor preferencia por las inversiones de mayor riesgo.

    En Zesty, las mujeres del rango 18-25 años destinan más del 20% de su portafolio a ETFs de renta variable amplia como VOO e IVV — instrumentos que replican índices bursátiles globales y son considerados pilares de una inversión conservadora y de largo plazo.

    En LarraínVial, los Fondos Mutuos son el principal instrumento de inversión de las mujeres en todos los rangos etarios. La participación en acciones locales e internacionales está más presente en los segmentos sobre 30 años, reflejando carteras progresivamente más diversificadas. Caso similar al de Fintual, donde solo alrededor del 10% de las mujeres invierten en acciones y ETFs, frente a más del 20% de los hombres.

    En XTB el 52,6% solo invierte en acciones o ETFs, lo que indica una clara preferencia por instrumentos tradicionales de inversión. Un 28,6% se dedica exclusivamente al trading de derivados (CFD), mientras que un 18,7% combina ambas estrategias.

    La percepción de riesgo es uno de los factores más determinantes en cualquier perfil inversor. Cuando se les pregunta a las inversoras de XTB qué representa el riesgo, la mayoría lo asocia principalmente con la posibilidad de pérdida, relegando a un segundo plano su dimensión como oportunidad.

    Ante la posibilidad de caída del mercado, la mayoría declara que toleraría pérdidas a corto plazo, esperando una recuperación a largo plazo. Un grupo relevante optaría por consultar a un experto antes de tomar una decisión, la reacción inmediata de vender es minoritaria.

    “Aquí aparece una tensión interesante. La autopercepción de un bajo nivel de conocimiento no se traduce en respuestas emocionales o impulsivas. Por el contrario, el perfil refleja resiliencia y un enfoque estratégico frente a la volatilidad. (...) Aunque quiera evitar el riesgo, la mujer inversora parece gestionarlo con cautela y análisis. Esta característica puede convertirse en una ventaja competitiva en contextos de alta incertidumbre”, dice el análisis.

    Sobre compras específicas, las acciones y ETFs favoritas de las mujeres muestran una fuerte inclinación por compañías tecnológicas globales y reconocidas en el mercado. Apple lidera con 20,3%, seguida por Tesla con 18,2% y Microsoft con 13,5%. Nvidia y Alphabet, matriz de Google, comparten un 12,8%, consolidando la presencia del sector tecnológico dentro de las principales posiciones. Intel también aparece con 8,8%, reforzando esta tendencia hacia la innovación y el desarrollo tecnológico.

