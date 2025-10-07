Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

La administración Trump continúa aumentando su presencia en empresas con foco en recursos estratégicos. Ahora es el turno de Trilogy Metals,una compañía de exploración minera cuyas acciones saltaron 205% en las operaciones previas a la apertura del mercado luego que la Casa Blanca revelara su intención de adquirir un 10% de participación de la compañía.

La decisión se da en el contexto de los esfuerzos del gobierno para desbloquear los suministros nacionales de cobre y otros minerales críticos en el distrito minero de Ambler en Alaska.

Trilogy Metals es una empresa canadiense de exploración y desarrollo de metales que posee una participación del 50% en la empresa conjunta Ambler Metals LLC, enfocada en los Proyectos Minerales del Alto Kobuk (UKMP) en el noroeste de Alaska. Su objetivo es abastecer el mercado global de metales esenciales para un futuro más ecológico, con sus principales proyectos de cobre, zinc, plomo, oro, plata y cobalto en los depósitos Arctic y Bornite.

El acuerdo incluye una inversión de US$ 35,6 millones, lo que convierte al gobierno de Estados Unidos en un accionista del 10% de Trilogy Metals.

La compañía dijo en un comunicado que la orden de Trump, que revierte el rechazo de la administración Biden al proyecto Ambler Road, “refleja un compromiso federal renovado con el desarrollo responsable de los recursos en Alaska y destaca a Ambler Road como una infraestructura crítica bajo la política federal”.

Agregó que la medida ayudaría a asegurar las cadenas de suministro nacionales de minerales, incluidos el cobre, el cobalto, el zinc y el plomo, destacando la importancia de estos recursos en la infraestructura energética, las tecnologías de defensa y la manufactura.

Las partes tienen la intención de cerrar la transacción inmediatamente después de la reautorización de la Ley de Producción de Defensa por parte del Congreso de los Estados Unidos y de que el Gobierno de los Estados Unidos concluya su revisión de Propiedad, Control o Influencia Extranjera (FOCI); no obstante, si estas condiciones no se cumplen antes del 31 de marzo de 2026, la carta de intención se rescindirá.

De acuerdo a CNBC, Trilogy Metals celebró la decisión de Trump de otorgar permisos para permitir el desarrollo de minerales críticos en Alaska, afirmando que el distrito minero de Ambler “alberga algunos de los depósitos polimetálicos con predominio de cobre más ricos del mundo”.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo que le permitirá ingresar a la propiedad de la productora de litio canadiense Lithium Americas, y además tener una participación en el proyecto Thacker Pass en Nevada, considerado el mayor yacimiento de litio en construcción en el hemisferio occidental.