SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

La decisión se da en el contexto de los esfuerzos del gobierno para desbloquear los suministros nacionales de cobre y otros minerales críticos en el distrito minero de Ambler en Alaska.

David NogalesPor 
David Nogales
Donald Trump

La administración Trump continúa aumentando su presencia en empresas con foco en recursos estratégicos. Ahora es el turno de Trilogy Metals,una compañía de exploración minera cuyas acciones saltaron 205% en las operaciones previas a la apertura del mercado luego que la Casa Blanca revelara su intención de adquirir un 10% de participación de la compañía.

La decisión se da en el contexto de los esfuerzos del gobierno para desbloquear los suministros nacionales de cobre y otros minerales críticos en el distrito minero de Ambler en Alaska.

Trilogy Metals es una empresa canadiense de exploración y desarrollo de metales que posee una participación del 50% en la empresa conjunta Ambler Metals LLC, enfocada en los Proyectos Minerales del Alto Kobuk (UKMP) en el noroeste de Alaska. Su objetivo es abastecer el mercado global de metales esenciales para un futuro más ecológico, con sus principales proyectos de cobre, zinc, plomo, oro, plata y cobalto en los depósitos Arctic y Bornite.

El acuerdo incluye una inversión de US$ 35,6 millones, lo que convierte al gobierno de Estados Unidos en un accionista del 10% de Trilogy Metals.

La compañía dijo en un comunicado que la orden de Trump, que revierte el rechazo de la administración Biden al proyecto Ambler Road, “refleja un compromiso federal renovado con el desarrollo responsable de los recursos en Alaska y destaca a Ambler Road como una infraestructura crítica bajo la política federal”.

Agregó que la medida ayudaría a asegurar las cadenas de suministro nacionales de minerales, incluidos el cobre, el cobalto, el zinc y el plomo, destacando la importancia de estos recursos en la infraestructura energética, las tecnologías de defensa y la manufactura.

Las partes tienen la intención de cerrar la transacción inmediatamente después de la reautorización de la Ley de Producción de Defensa por parte del Congreso de los Estados Unidos y de que el Gobierno de los Estados Unidos concluya su revisión de Propiedad, Control o Influencia Extranjera (FOCI); no obstante, si estas condiciones no se cumplen antes del 31 de marzo de 2026, la carta de intención se rescindirá.

De acuerdo a CNBC, Trilogy Metals celebró la decisión de Trump de otorgar permisos para permitir el desarrollo de minerales críticos en Alaska, afirmando que el distrito minero de Ambler “alberga algunos de los depósitos polimetálicos con predominio de cobre más ricos del mundo”.

La compañía dijo en un comunicado que la orden de Trump, que revierte el rechazo de la administración Biden al proyecto Ambler Road, “refleja un compromiso federal renovado con el desarrollo responsable de los recursos en Alaska y destaca a Ambler Road como una infraestructura crítica bajo la política federal”.

Agregó que la medida ayudaría a asegurar las cadenas de suministro nacionales de minerales, incluidos el cobre, el cobalto, el zinc y el plomo, destacando la importancia de estos recursos en la infraestructura energética, las tecnologías de defensa y la manufactura.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo que le permitirá ingresar a la propiedad de la productora de litio canadiense Lithium Americas, y además tener una participación en el proyecto Thacker Pass en Nevada, considerado el mayor yacimiento de litio en construcción en el hemisferio occidental.

Más sobre:MineríaDonald Trump

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Exmagistrada Sabaj cambia su defensa y ficha al exministro Isidro Solís para jugar su última carta en la Suprema

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

5.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Rodrigo Galilea (RN) por descuelgue de Diego Paco en favor de Kast: “Es un caso particularmente inexplicable”
Chile

Rodrigo Galilea (RN) por descuelgue de Diego Paco en favor de Kast: “Es un caso particularmente inexplicable”

Exmagistrada Sabaj cambia su defensa y ficha al exministro Isidro Solís para jugar su última carta en la Suprema

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%
Negocios

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado
Tendencias

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

Calor extremo y lluvia: anticipan una nueva semana caótica para el tiempo en Santiago

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”
El Deportivo

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

Histórico exentrenador de Udinese pone a Alexis Sánchez en su once ideal de la escuadra friulana

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla
Cultura y entretención

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes
Mundo

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Con lesiones de gravedad queda menor de edad que circulaba en motocicleta e impactó con un bus RED en Santiago

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile