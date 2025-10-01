SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio

El Departamento de Energía adquirió una participación de 5% en Lithium Americas y otra de 5% en Thacker Pass, la empresa conjunta entre la minera y General Motors que desarrolla el mayor yacimiento de litio en construcción en el hemisferio occidental.

Por 
Patricia San Juan

El gobierno de Estados Unidos alcanzó un acuerdo que le permitirá ingresar a la propiedad de la productora de litio canadiense Lithium Americas, y además tener una participación en el proyecto Thacker Pass en Nevada, considerado el mayor yacimiento de litio en construcción en el hemisferio occidental.

En concreto el Departamento de Energía adquirirá una participación de 5% en Lithium Americas y otra adicional, también de 5%, en Thacker Pass, la empresa conjunta entre la minera y General Motors que desarrolla el proyecto, informó Lithium Americas.

“Estamos trasladando la producción de litio estadounidense a gran escala, fortaleciendo la cadena de suministro estadounidense, creando empleos excepcionales y mejorando nuestra seguridad energética y prosperidad a largo plazo”, dijo Jonathan Evans, presidente y CEO de Lithium Americas.

Tal como habían reportado la semana pasada medios estadounidenses, el ingreso del gobierno a la propiedad de la minera se da en el marco de la renegociación de un préstamo por US$2.260 millones otorgado por el Departamento de Energía (DOE) para el desarrollo del proyecto.

Adelanto del préstamo

Lithium Americas señaló que el acuerdo estableció el adelanto de un primer desembolso del préstamo por US$435 millones. Además el DOE acordó diferir el pago de US$182 millones del servicio de la deuda durante los primeros cinco años del préstamo.

Adicionalmente la compañía depositará US$120 millones en las cuentas de reserva de préstamos del DOE, que se financiarán dentro de los 12 meses posteriores al primer desembolso.

General Motors, que inicialmente tenía derecho a comprar la totalidad del litio en la primera fase del proyecto, ahora permitirá que Thacker Pass suscriba acuerdos adicionales de compra con terceros para ciertos volúmenes de producción restantes que GM no prevé adquirir.

Debido a que Lithium Americas tiene su sede en Vancouver, el gobierno de Canadá dijo que revisará el acuerdo como parte de su proceso normal bajo la Ley de Inversiones de Canadá,

Sectores estratégicos

Se estima que el yacimiento, que lleva casi un año de construcción, entre en operaciones en 2028 con una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales de litio.

Previo al acuerdo General Motors poseía el 38% del capital con una inversión de US$625 millones y derecho a comprar la totalidad del litio de la primera fase. Lithium Americas tenía el 62% restante y tenía previsto comenzar el primer retiro del préstamo estatal en septiembre. Sin embargo, la operación quedó congelada ante las nuevas exigencias del gobierno, que inicialmente pedía una participación accionaria de entre un 5% y 10% de la empresa para efectuar el desembolso.

El acuerdo se suma a otras operaciones similares que ha realizado en el último tiempo la administración de Trump, como la participación de 10% que tomó en Intel, y el 15% en MP Materials, con el objeto de potenciar empresas que operan en sectores que son considerados críticos para la seguridad nacional.

En el caso específico del litio, el mineral es clave en la fabricación de baterías para autos eléctricos.

Más sobre:Donald TrumpLitioLithium AmericasGeneral MotorsThacker PassMinería

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Carabineros realizó ceremonia de develación de bustos en honor a sus mártires

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de Kast, Jara, Matthei y otros aspirantes a La Moneda

SEA reporta en septiembre monto récord en los proyectos de inversión aprobados

Diputados aprueban por unanimidad proyecto de subsidio al empleo y pasa al Senado

Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza solicitud de Trump para destituir inmediatamente a Lisa Cook

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Carabineros realizó ceremonia de develación de bustos en honor a sus mártires

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de Kast, Jara, Matthei y otros aspirantes a La Moneda

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio
Negocios

Administración de Trump ingresa a propiedad de importante productora de litio

SEA reporta en septiembre monto récord en los proyectos de inversión aprobados

Diputados aprueban por unanimidad proyecto de subsidio al empleo y pasa al Senado

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales
Tendencias

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Otra deuda para Lamine Yamal: el monarca PSG vence con remontada en Barcelona por la Champions League
El Deportivo

Otra deuda para Lamine Yamal: el monarca PSG vence con remontada en Barcelona por la Champions League

Histórica participación: Chile competirá en todas las pruebas del Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025

En vivo: España se enfrenta a México en el Mundial Sub 20

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
Mundo

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Pérdida de relevancia y problemas de financiamiento: los desafíos que enfrenta Naciones Unidas

Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés e icono de la ecología del siglo XX

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel