“Este es un momento verdaderamente histórico”: Bice y Security concretan la fusión legal y ahora existe un solo banco

El sábado recién pasado, el 1 de noviembre, se concretó la fusión por incorporación de Banco Security en Banco Bice, pasando a tener un solo RUT.

Eso significa que ya se produjo la fusión legal, el llamado legal day one, y finalmente Banco Bice pasó a ser el sucesor y continuador legal de Banco Security, quedando la totalidad del patrimonio de Security incorporado en Bice.

Bajo este escenario, durante este lunes Alberto Schilling, gerente general de la entidad fusionada, envió una comunicación a sus trabajadores para dar una ”cálida bienvenida a este nuevo Banco Bice que ha nacido este fin de semana recién pasado”.

Allí dijo que “este es un momento verdaderamente histórico. Tras meses de trabajo intenso y de gran colaboración entre muchos equipos, comenzamos a escribir juntos otra etapa: la del nuevo Banco Bice”.

Al respecto, agregó que “este hito representa mucho más que una transformación legal y/o estructural; es el inicio de un camino común, en el que avanzamos unidos para construir un nuevo banco, más sólido, más cercano y mejor preparado para los desafíos del futuro”.

También quiso ”dedicar unas palabras especiales a quienes no continúan con nosotros en esta nueva etapa. A ellos, mi más sincero agradecimiento por su entrega y por haber sido parte fundamental de lo que hoy somos”.

Igualmente recalcó que “la integración no termina con este reciente hito de fusión legal. Hoy solo comienza una nueva fase, que nos llenará de nuevos desafíos, aprendizajes y oportunidades. Estoy seguro de que, trabajando juntos y con un solo espíritu, seguiremos cumpliendo cabalmente cada uno de los hitos futuros de este proceso de integración”.

Sin ir más lejos, en abril el gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, recordó que, una vez concretada “esa fusión legal que se llama, legal day one, como le llaman los gringos, significa que después de eso igual sigue un trabajo operativo y tecnológico de lograr una integración total en que (...) terminemos siendo una sola entidad en términos de sistemas de back office, sistemas de front office, páginas web, app, etc”.