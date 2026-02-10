SUSCRÍBETE POR $1100
    Estos son los cargos de tecnología de la información más demandados y cuánto ganan

    De acuerdo con un estudio realizado por IT Hunters, las cuatro áreas más demandadas son ciberseguridad, gobernanza de datos, desarrollo/cloud, IA y ciencia de datos.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    21 Agosto 2025 Lenovo Computadores, tablet, tecnologia Foto: Andres Perez Andres Perez

    Para las empresas los ejecutivos de tecnología de la información han ido cobrando cada vez más importancia. De acuerdo a un sondeo elaborado por IT Hunters, una empresa enfocada en procesos de head hunters específicamente de esta área en Chile y América Latina, apunta a que los ejecutivos del sector dejaron de ser un cargo de soporte técnico, y ahora son parte fundamental del negocio.

    La décimo tercera edición de IT Hunters incluye la evolución de los salarios de los cagos de ejecutivos en Tecnologías de la Información (TI), las estructuras organizacionales y las nuevas regulaciones que influyen en la industria. La información fue levantada específicamente en el mercado chileno y se realizó una clasificación salarial tanto en medianas como pequeñas empresas.

    Cada vez más empresas en Chile cuentan con un experto en tecnología dentro de su directorio. De acuerdo con el reporte, el 62% de los CIOs (Chief Information Officer) ya participa activamente en decisiones de negocio y no solo en la ejecución técnica. Asimismo, el 53 % de los líderes TI en Chile reportan directamente al CEO.

    De la misma manera, un informe elaborado por MagmaComms y CIO Investigación entre 2024 y 2025, que contó con la participación de 100 altos ejecutivos de áreas tecnológicas de organizaciones destacadas de más de 10 países, incluyendo a Chile, reveló que para 2025, el 64% de las empresas de Latinoamérica aumentaría su gasto en TI.

    Las cuatro áreas más demandadas son ciberseguridad, gobernanza de datos, desarrollo/cloud, IA y ciencia de datos. Respecto a los focos, estos son protección, cumplimiento, resiliencia, en el caso de cibersguridad; cumplimiento, calidad, trazabilidad, para gobernanza de datos; digitalización, automatización, escalabilidad, en el caso desarrollo/cloud; y analítica, IA generativa, automatización para IA y ciencia de datos.

    En relación a los cargos específicos demandados, son: SOC, CISO, Cloud Security y Ethical Hacker; Data Steward, Data Governance y CDAO; Full Stack, DevOps, y Cloud Engineer; Data Scientist, ML Engineer y AI Lead, respectivamente.

    Salarios ejecutivos TI

    En el grupo de los C-Levels, en primer lugar está el CEO (Chief Executive Officer) en empresas de TI de gran tamaño, con un salario líquido mínimo de $10 millones y un máximo de $18 millones. Le sigue el CIO, un cargo que ya participa activamente en decisiones de negocio y no solo en la ejecución técnica, con salario mínimo de $9,5 millones y un máximo de $17 millones. En el caso del CTO (Chief Technology Officer), este se encarga de liderar estrategias innovadoras y técnicas, así como desarrollo del software y la infraestructura. Su salario ronda entre los $7 millones y los $14 millones.

    En empresas medianas, los salarios de un CEO están entre los $7 y $10 millones; de un CIO entre los $6,5 y $9 millones y del CTO, entre los $6 y $9 millones.

    El CISO (Chief Information Security Officer), que es el encargado de ejecutrar y definir la estrategia de ciberseguridad de una organización protegiendo sus activos digitales, datos y sistemas contra amenazas, gana un mínimo de $6,5 millones y un máximo de $10 millones.

    Para el CDO (Chief Digital Officer), el salario es similar, bordea entre los $6,5 millones y los $11 millones, y su función es dirigir la transformación digital integrando la tecnología a todas las áreas de una empresa. Asimismo, el CDO (Chief Data Officer) está encargado de convertir grandes volúmenes de datos en activos estratégicos, y su salario mínimo es de $5,5 millones con un máximo de $9 millones. Estos últimos tres son cargos que solo se contabilizan en grandes empresas dentro el estudio.

    En el grupo de gerentes de empresas de gran tamaño, el encargado de Operaciones TI es responsable de supervisar la infraestructura tecnológica diaria de una empresa y gana entre $6 y $9,5 millones. El gerente de Arquitectura Empresarial, quien alinea la tecnología con los objetivos de negocio, gana entre $5,5 y $9 millones. Para el gerente de Servicios, es de entre $4,5 y $8 millones.

    En el caso del director de Informática (Educación/Institutos), en una gran empresa, su salario oscila entre los $6 millones y los $14 millones, en una mediana es de entre los $4 y $8 millones.

    Amenazas y debilidades del mercado

    Una encuesta realizada por Microsoft en 2025, dio cuenta de que el 63% de las empresas chilenas aplican la inteligencia artificial de forma alta o moderada para enfrentar amenazas, mientras que en el ámbito de ciberseguridad, el 61% ya emplea agentes de IA y otro 35% evalúa incorporarlos.

    De igual forma, el panorama sigue siendo complejo. Según IT Hunters, solo el 34 % de los CIOs en Chile considera que su presupuesto en ciberseguridad es acorde al nivel de riesgo que enfrentan.

    Los porcentajes siguen siendo preocupantes para la mayoría de las organizaciones. En Chile, el 65 % de las empresas no tiene un modelo de Gobierno de Datos definido, lo que genera decisiones basadas en información inconsistente, indica IT Hunters.

    El marco regualtorio está avanzando, pero no a la velocidad de la tecnología. En junio de 2024, se publicó la Ley Marco de Ciberseguridad, que “obliga a las empresas de importancia vital y servicios esenciales a elevar sus estándares de protección, pero muchas organizaciones medianas aún no están preparadas para cumplirla”, se lee en el informe. Por otro lado, la futura Ley de Datos Personales obligará a las organizaciones a fortalecer sus estructuras de gestión y resguardo de datos.

