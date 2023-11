Estudio dice que existe un mayor optimismo de cara a la posibilidad de recibir un aguinaldo para Navidad

2 de cada 10 trabajadores creen que recibirán un aguinaldo para la Navidad, según un estudio de Edenred. Una estadística que es baja, pero que para la firma se lee como que crece el optimismo de cara a la posibilidad de recibir este beneficio en comparación a lo que era el panorama para el año pasado.

“Un 23% de los trabajadores cree que recibirá aguinaldo para las fiestas de fin de año, un 10% más que el 2022″, dijo Edenred por medio de un comunicado donde destacó los resultados de su sondeo llamado “El Estudio Anual de Aguinaldo de Navidad”.

Mientras que, por el lado contrario, un 38% cree que no recibirá la bonificación y un 39% declara no saber. Una medición que también mejoró respectó a la medición anterior, ya que un 43% dijo que no recibiría aguinaldo en 2022.

“Vemos un mayor optimismo” declaró, por medio de un comunicado, Cristián Briceño Ribot, director de marketing y experiencia de la empresa.

En cuanto al monto esperado, el estudió resaltó que, un 8% señaló que espera recibir entre $10.000 y $30.000, mientras que, en 2022 este segmento representó un 14%. Por otro lado, también disminuyeron los que esperan recibir un aguinaldo entre $30.000 y $50.000, este año se manifestó así un 15%, 6 puntos menos que la versión anterior. Consistentemente, quienes esperan un bono entre $50.000 y $100.000 pasaron de representar al 22% de la muestra, a un 27%.

En tanto, los tramos mayores también crecieron. Este año, un 12% espera recibir entre $100.000 y $150.000, mientras en 2022 el tramo obtuvo un 7%, y de los que espera recibir entre $150.000 y $300.000 pasó de 2% a un 6%.

“Se observa un aumento en las expectativas de los trabajadores en cuanto al beneficio de aguinaldo y sus montos. Esto puede relacionarse con el hecho de que la economía chilena dejó atrás tres trimestres consecutivos de caídas anuales”, comentó Briceño.

Sobre en que gastarían el beneficio por Navidad, el sondeo mostró que, en base a la posibilidad de elegir más de una opción, un 67% de los trabajadores lo usaría para comprar comida y bebestibles o gastos vinculados con las celebraciones. Se trata de una cifra similar a la de 2022, cuando el 66% señaló que le daría ese uso.

“Se trata de una bonificación muy valorada por los trabajadores, que refuerza los vínculos con la organización y resulta especialmente útil, en el contexto de inflación”, apuntó Briceño sobre el aspecto que entrega el aguinaldo.

Por otro lado, un 39% lo usaría para pagar cuentas o ahorrarlo (aumentando un 3%); un 37% lo destinaría con fines personales (10 puntos más que en 2022); un 19% financiaría regalos para terceros (sin diferencias significativas respecto del 2022); un 13% compraría accesorios para el hogar (disminuyendo un 4% respecto de la versión anterior del estudio); y un 6% lo destinaría a actividades de entretenimiento (muy similar al año pasado).

Sobre la forma en que se espera recibir el aguinaldo, un 84% preferiría recibir un bono, a través de dinero en efectivo o con transferencia bancaria directa. El año pasado el 71% se inclinó por esta opción. En segundo lugar, aparece que un 43% se inclinó por recibir el beneficio a través de sus tarjetas de alimentación, lo que implicó un alza del 5% en esta alternativa.

Además, en el caso de las gift cards, se observó una caída del 10%, de 44% a 34%. La opción de recibir cajas de mercadería se mantuvo en torno al 20%, misma tendencia en la preferencia por los regalos, que este año tuvo un 9%, muy similar al anterior (8%).