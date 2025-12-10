VOTA INFORMADO por $1100
    Excandidato convencional y exCUT: Quién es el líder del gremio de trabajadores municipales que quiere formar una AFP

    Ha estado por cerca de 20 años en la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile, desde donde piensan crear la nueva AFP. Fue miembro del comité ejecutivo de la CUT y consejero nacional por nueve años. También fue candidato a constituyente por el entonces Partido Unión Patriótica (UPa).

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026.

    Al menos con este fin el pasado 12 de diciembre se reunieron representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch), con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y parte del equipo del regulador.

    El presidente de Fentramuch, Fabian Caballero Vergara (51), aseguró que presentarán la solicitud oficialmente el próximo mes ante la Superintendencia, solicitando la autorización para constituirse como AFP, incluso antes de que empiecen a regir las reglas que definió la reforma para los nuevos actores que quieran ingresar desde 2027.

    A diferencia de todos los otros actores que ahora están evaluando entrar a la industria, la idea de esta nueva AFP que desde Fentramuch esperan estrenar en 2026, no nace porque encuentren atractiva la reforma que en enero aprobó el Congreso, sino porque tienen una visión crítica del sistema.

    En todo caso, necesitan el visto bueno del regulador si quieren abrir las puertas de una AFP.

    ¿Quién es el líder del gremio de trabajadores que impulsa esta iniciativa? Fabián Caballero, además de ser presidente de Fentramuch por más de una década, una organización que asegura que actualmente agrupa a 10 mil trabajadores municipales, y en la que ha estado por cerca de 20 años; también es presidente de la Unión Latinoamericana de Trabajadores Municipales, “que agrupa a 3,5 millones de trabajadores municipales desde México hasta la Patagonia”, según sostuvo.

    El licenciado en ciencia política y titulado en administración pública de la Universidad Miguel de Cervantes, constantemente está haciendo distintos tipos de diplomados.

    Fue miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y consejero nacional por nueve años, hasta mayo de 2025. Al principio fue vicepresidente de Formación Sindical de la CUT, y luego estuvo a cargo de la secretaría de derechos humanos.

    Ha estado ligado al mundo municipal por 30 años. En representación de la Fentramuch, en mayo de este año Caballero criticó los anuncios de despidos de funcionarios públicos por parte de algunos alcaldes de los distintos municipios del país luego de que la Contraloría revelara que, entre 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos habrían viajado fuera del país mientras se encontraban con licencia médica.

    Si bien comenzó ejerciendo en la Municipalidad de Cerrillos, luego pasó a la Municipalidad de Huechuraba, donde se encentra actualmente desde hace más de 20 años. Allí es profesional de la Dirección de Administración y Finanzas, pero en realidad la mayor parte de su jornada las dedica a sus labores sindicales.

    Caballero es miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (Alacip), y también fue candidato a constituyente por el Distrito 8 (Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil, y Quilicura) para la Convención Constitucional de 2021, sin resultar electo.

    A esa contiende electoral postuló por el entonces Partido Unión Patriótica (UPa), que agrupaba al Partido Comunista-Acción Proletaria (PC-AP), MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), entre otros, y del cual Eduardo Artés fue candidato presidencial en ese momento.

    En un video que publicó durante su candidatura a la Convención Constitucional, se autodescribió así: “Soy Fabián Caballero, dirigente sindical, militante de la izquierda chilena, militante del MIR, soy candidato a constituyente por el distrito 8 (...) Somos la izquierda, vamos a reinstalar una fuerza de izquierda electoral”.

    En todo caso, Caballero descartó que haya partidos políticos o un movimiento político específico detrás de esta nueva AFP, y aseguró que la administradora que piensan crear la están levantando desde su labor sindical, en representación de los miembros de Fentramuch.

