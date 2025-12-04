Una nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” proyecta debutar en 2026 y detalla sus planes

Fabián Caballero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch), adelanta los planes de la nueva AFP “de propiedad de los trabajadores” que proyecta debutar en 2026

La reforma previsional promete traer más competencia en la industria de AFP al reemplazar la licitación de nuevos afiliados, por una subasta del stock de afiliados.

Algunos actores que hoy no participan en la industria han deslizado que planean explorar o que están estudiando la idea de ingresar al sistema gracias a ese y otros cambios que reducen las barreras de entrada, y entre los potenciales interesados aparecen cajas de compensación, cooperativas, fintechs, y exejecutivos de las mismas AFP.

Pero ahora emerge un nuevo interesado, que no corresponde a ninguno de esos sectores, que hasta ahora era totalmente desconocido y que está avanzado en sus planes: según el registro de Ley del Lobby, el pasado 12 de diciembre se reunieron representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch), con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y parte del equipo del regulador.

¿La materia tratada en la ocasión?: “Constitución de nueva AFP, de propiedad de trabajadores”, puntualiza el mismo registro. Quienes asistieron fueron Fabián Caballero, presidente de Fentramuch; Pablo González, director de la federación; y Samanta Balbiano, administrativa financiera de Fentramuch, según su Linkedin.

También estuvo presente el abogado Luis Horacio Rojas Mansilla, actual rector del Centro de Formación Técnica Cenco Santiago, quien anteriormente fue director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) entre 2014 y 2016. Previo a eso, fue fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social (2004) y jefe de gabinete cuando José Antonio Gómez (Partido Radical) era ministro de Justicia, entre 2002 y 2003.

Consultado sobre esta reunión, Caballero, quien según su Linkedin es licenciado en ciencia política y administración pública de la Universidad Miguel de Cervantes, revela todos los planes que tienen para este proyecto que, según señala, han venido trabajando desde hace meses y que presentarán oficialmente el próximo mes ante la Superintendencia, solicitando la autorización para constituirse como AFP, incluso antes de que empiecen a regir las reglas que definió la reforma para los nuevos actores que quieran ingresar desde 2027.

A diferencia de todos los otros actores que ahora están evaluando entrar a la industria, la idea de esta nueva AFP que desde Fentramuch esperan estrenar en 2026, no nace porque encuentren atractiva la reforma que en enero aprobó el Congreso, sino porque tienen una visión crítica del sistema.

“Producto de la última reforma al sistema previsional chileno, del cual seguimos teniendo una opinión crítica, y que no cumple los estándares, ni las motivaciones, ni los propósitos de distribución y solidaridad en etapa de jubilación, y que esta reforma ha consolidado no solamente un modelo de jubilación que no nos satisface, sino que además un modelo de negocio que va al alza por la cuantía de capital que se le ha integrado, hemos decidido formar una AFP, de propiedad de los trabajadores”, afirma el presidente de Fentramuch.

Caballero agrega que “la proyección que tenemos es que este sistema se queda, se instaló, que tiene un grado de protección de distintos sectores, políticos, del mundo privado, del mundo público y, además, al parecer es un pilar financiero importante en la economía chilena. Por lo tanto, creemos que en vez de pelear contra el sistema, es mejor adjudicarnos una AFP que tenga los criterios de solidaridad, distribución, y de sentido de propiedad colectiva, sindical, que nosotros necesitamos”.

Con ese objetivo se reunieron el mes pasado con Macías, “para precisar algunas cuestiones, porque llevamos varios meses trabajando con algunos equipos de asesores y consultores, con equipos económicos y financieros. Estamos trabajando un área documental, un área legal, un área tecnológica”, detalla el dirigente gremial. Cuenta, además, que tendrán más reuniones pronto con el regulador.

Los plazos

Dado que saben que “la reforma también considera nuevos elementos para constituir una AFP, desde el año 2027″, ellos piensan pedir mucho antes la autorización a la Superintendencia: “Nosotros esperamos en el mes de enero de 2026 haber ingresado ya nuestro propio proyecto de AFP, con las normas actuales”, indica Caballero.

“Prácticamente ya tenemos todo finalizado, todos los estudios (...) Fuimos a hablar con el Superintendente con un proyecto finalizado”, sostiene. De hecho, ya tienen el nombre de la potencial nueva administradora: “Nuestra AFP”.

Señala que a partir del ingreso de la solicitud que piensan hacer en enero, la Superintendencia tiene “45 días, aproximadamente, para que emita una opinión sobre el proyecto”. En caso de ser aprobado, “a fines de 2026 podríamos tener la AFP en funcionamiento. Lo que nos permite la aprobación de la Superintendencia en 45 días es una especie de prelicencia (...) Iniciar el proceso de la instalación. Y para eso, desde la aprobación tenemos desde nueve y hasta doce meses” para abrir las puertas, puntualiza.

¿Cuánto capital calculan que van a requerir para poder operar el primer año?: “Eso lo hemos estimado de manera gradual. No vamos a requerir todos los gerentes el primer mes, ni todos los subgerentes el segundo mes, ni todas las sucursales que estamos por ley obligados a abrir, que tampoco son muchas. Principalmente gran parte del funcionamiento de esta AFP recae en el aspecto tecnológico”, proyecta.

Quiénes están detrás y el capital

Sobre quiénes están detrás del proyecto, Cabellero explica que “hay un comité de formación (de la AFP) que está constituido principalmente por Fentramuch. Y en asociación con dos fondos de inversión privado. Tratamos de instalar aquí un modelo innovador que combina un enfoque social con sostenibilidad financiera, principalmente”, asegura.

Sobre la propiedad de los dos fondos de inversión privados, prefiere no dar nombres, pero señala que “son pequeños y medianos empresarios. No estamos hablando de gente acaudalada, ni que esté inmersa en los grandes negocios, ni corporaciones internacionales en nuestro país. Estamos hablando de gente, empresarios de mucho esfuerzo”. También descarta que haya partidos políticos detrás de esta nueva AFP.

Los directorios de las AFP requieren de cinco miembros. De ese total, prevé que dos serán representantes de los trabajadores, esto es, de Fentramuch, siendo uno de ellos el mismo Caballero. Los tres restantes serán representantes de los dos fondos de inversión.

Caballero, quien también es presidente de la Unión Latinoamericana de Trabajadores Municipales, “que agrupa a 3,5 millones de trabajadores municipales desde México hasta la Patagonia”, dice que Fentramuch agrupa actualmente a 10 mil trabajadores municipales.

Consultado sobre si ya tienen los recursos que se requieren para empezar a operar, responde: “Claro, si la Superintendencia no te puede aprobar un proyecto que no tenga patrimonio ni fondos. Aquí no es un proyecto en teoría, que se cumplen ciertas normas, indicadores o factores. Aquí hay que demostrar que el dinero está. Si vamos a ingresar el proyecto es porque eso es así”, enfatiza.

Y de inmediato añade: “En la apertura de la venta de las acciones, van a valer $1. Después espero que valgan mucho más. Solo los trabajadores tendremos 2.000 millones de acciones. Y eso es mucho más de lo que la ley exige para el inicio de la AFP”. En tanto, indica que cada uno de los fondos de inversión comprará 1.500 millones de acciones.

“La federación va a tener el 40% de las acciones; y los dos fondos de inversión, van a tener el 30% cada uno”, precisa.

La administradora que tienen en mente

Actualmente existen siete AFP que gestionan los recursos de 12 millones de afiliados: Modelo es la AFP con mayor participación de mercado, según número de afiliados (23% a septiembre), le siguen Provida (21%), Habitat (14%), Planvital (13%), Capital (12%), Uno (11%) y Cuprum (5%).

La última ingresar fue Uno, creada por el exgerente general de AFP Cuprum, Ignacio Álvarez, junto a otros socios, que entró al sistema en 2019 con una comisión del 0,69% tras ganarse la licitación de nuevos afiliados. En total se han adjudicado tres subastas, incluida la última, por lo que hoy es la administradora que tiene la menor comisión de la industria, una de 0,46% de la remuneración o renta imponible.

Caballero estima que van a tener “alrededor de 60 mil personas en los primeros ocho meses”. Y esperan llegar a “un grado de estabilidad (...) en el año número cuatro, con al menos 1 millón de afiliados”.

Respecto de las licitaciones del stock de afiliados que propone la reforma desde 2027, plantea: “No tenemos interés, pero al parecer podríamos ganarlas sin tener mucho interés en participación, porque quienes se adjudican el stock van a ser las AFP que tengan la comisión más baja. Y nosotros hemos declarado, por estatuto, por origen, por constitución, tener la comisión operacional más baja”.

En ese sentido, aún están evaluando la comisión con la que partirán, “pero todos los informes nos reportan que podemos tener la más baja, considerando la más baja actualmente”.

Sobre el modelo que tendrá la AFP, detalla que, “primero, lo que hemos acordado con estos dos fondos de inversión es garantizar la propiedad social de la empresa, vendiendo las acciones a los trabajadores. Vamos a permitir que, por primera vez en la historia del sistema previsional chileno, los trabajadores se apropien de una AFP”.

Agrega que “no todos los afiliados van a ser accionistas, pero hemos acordado que (...) posencaje y gasto operacional, el 30% de las utilidades se las vamos a devolver a los afiliados. Aunque ellos no sean propietarios de las acciones necesariamente”.

Asimismo, sostiene que buscarán “asegurar derechos políticos efectivos para los trabajadores. Vamos a presidir la AFP a través de un pacto de no dilución, donde no se va a poder modificar nada de lo que originalmente estamos fundando. Hemos garantizado mantener los gastos operacionales más bajos de la industria. Lo hemos estudiado y es posible. Creemos que hay sueldos obscenos en el sistema AFP”.

También habla de “garantizar el carácter social de la inversión. Aunque el sistema obliga a tener los fondos de los trabajadores invertidos de manera inmediata, vamos a seleccionar con mucha delicadeza dónde vamos a colocar los fondos. No vamos a invertir en cosas extrañas y raras como conflictos armados o industrias de armamento, dentro de otras cosas. Y vamos a impedir también la concentración indebida de poder e impedir la colusión de los accionistas”.