SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Exdirector del SII, Javier Etcheberry, dice que Boric es un “mal presidente” y explica su salida por una “trampa” del PC

    "En algunos temas no tuve apoyo del gobierno. Yo no tuve a Carabineros en (el peaje) Angostura parando al 100% de los camiones", dijo el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, disparó con todo contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric, administración que lo designó a él para volver a liderar el SII.

    “Creo que, sumando y restando, Boric fue un mal presidente (...) Yo creo que fue un mal presidente, no estaba preparado, no tiene experiencia y yo creo que la ideología no corresponde a cómo se ha de administrar un país”, dijo en conversación con el podcast Somos Rentable.

    Etcheberry, quien también encabezó el SII durante 1990 y 2002, asumió de nuevo en julio del 2024 y un año después se le pidió la renuncia. Esto tras una polémica por el pago de menores contribuciones por la falta de regularización de una propiedad. En su momento, Etcheberry dijo que presionó para regularizar su situación, pero que el proceso en el SII no avanzó y luego, cuando TVN dio a conocer el caso, se generó la polémica que motivó su salida.

    Archivo: Javier Etcheberry anunciando su renuncia del SII.

    “Ahora la gente está apostando a Kast y está apostando porque él ha sido muy claro en el tema de delincuencia, que yo creo que este gobierno no lo priorizó, y yo lo digo porque estuve un año adentro”, dijo en su análisis sobre el gobierno.

    El exPPD y hoy militante de Amarillos dijo que votó por José Antonio Kast en la elección la segunda vuelta y en primera por Evelyn Matthei.

    Etcheberry dijo que ingresó al SII por motivo de “ayudar en la lucha contra las mafias y contra la evasión”.

    Ante este contexto, Etcheberry dijo que su hoja de ruta no contó con el respaldo del Ejecutivo. “En algunos temas no tuve apoyo del gobierno. Yo no tuve a Carabineros en (el peaje) Angostura parando al 100% de los camiones”, dijo.

    Etcheberry defendió su medida comentando que “una vez se nos pasó un camión, Carabineros por suerte estaba y lo fue a buscar. Estaba lleno de armas y desinhibidores de señales (...) Carabineros dejó de controlar en Chile”.

    Relación del PC y su salida

    Respecto a la solicitud de renuncia, que se le pidió por motivo de la polémica por el pago de contribuciones, Etcheberry acusó falta de apoyo del gobierno y que “le tendieron una trampa”.

    “Se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata (presidencial Jeannette) Jara y la persona que yo había despedido en evaluaciones. En vez de actualizarme el catastro, como yo había pedido múltiples veces, salieron a la tele a decir que yo no había pagado contribuciones, y ahí por todos lados está la mano del Partido Comunista”, acusó.

    Archivo: Jeannette Jara asiste al aniversario de los 113 años del Partido Comunista de Chile en el Teatro Caupolicán. Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Etcheberry defendió su tesis en relación con que todos le decían que “los funcionarios del SII son de mayoría del Partido Comunista”.

    “Jara fue muchos años del SII, dirigente de los funcionarios (...) La funcionaria que estaba a cargo de evaluaciones, que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia. Entonces hay mucha coincidencia”, añadió.

    Sobre “la trampa” que acusó Etcheberry del PC, el exdirector del SII comentó: “¿Por qué el Partido Comunista me quería echar? No sé, ¿por qué no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé, ¿por qué no quería que los funcionarios salieran a fiscalizar? Y antes no salían, estaban en la oficina o en sus casas los funcionarios del SII“.

    Más sobre:EconomíaSIIImpuestoJavier EtcheberryGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El nuevo Hospital del Salvador por dentro: así luce el recinto que está próximo a abrir tras 12 años de espera

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa
    Chile

    Los exuniformados que asoman para asumir las subsecretarías en Defensa

    Pablo Toloza, querellante caso ProCultura: “El fallo del juez Patricio Álvarez erosiona la confianza en la justicia”

    ¿Vuelve la batalla cultural? El discurso más ideológico de Kast que inquieta al futuro oficialismo

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año
    Negocios

    La china Tianqi “tiene la intención” de vender hasta 1,25% de acciones de SQM en el plazo de un año

    El lobby que activó Spotify ante el gobierno por la “Ley Tommy Rey”

    El fin de la ONU

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Kidd Voodoo adelanta su nueva era con show gratuito en Viña del Mar

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió