Exdirector del SII, Javier Etcheberry, dice que Boric es un “mal presidente” y explica su salida por una “trampa” del PC

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, disparó con todo contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric, administración que lo designó a él para volver a liderar el SII.

“Creo que, sumando y restando, Boric fue un mal presidente (...) Yo creo que fue un mal presidente, no estaba preparado, no tiene experiencia y yo creo que la ideología no corresponde a cómo se ha de administrar un país”, dijo en conversación con el podcast Somos Rentable.

Etcheberry, quien también encabezó el SII durante 1990 y 2002, asumió de nuevo en julio del 2024 y un año después se le pidió la renuncia. Esto tras una polémica por el pago de menores contribuciones por la falta de regularización de una propiedad. En su momento, Etcheberry dijo que presionó para regularizar su situación, pero que el proceso en el SII no avanzó y luego, cuando TVN dio a conocer el caso, se generó la polémica que motivó su salida.

Archivo: Javier Etcheberry anunciando su renuncia del SII.

“Ahora la gente está apostando a Kast y está apostando porque él ha sido muy claro en el tema de delincuencia, que yo creo que este gobierno no lo priorizó, y yo lo digo porque estuve un año adentro”, dijo en su análisis sobre el gobierno.

El exPPD y hoy militante de Amarillos dijo que votó por José Antonio Kast en la elección la segunda vuelta y en primera por Evelyn Matthei.

Etcheberry dijo que ingresó al SII por motivo de “ayudar en la lucha contra las mafias y contra la evasión”.

Ante este contexto, Etcheberry dijo que su hoja de ruta no contó con el respaldo del Ejecutivo. “En algunos temas no tuve apoyo del gobierno. Yo no tuve a Carabineros en (el peaje) Angostura parando al 100% de los camiones”, dijo.

Etcheberry defendió su medida comentando que “una vez se nos pasó un camión, Carabineros por suerte estaba y lo fue a buscar. Estaba lleno de armas y desinhibidores de señales (...) Carabineros dejó de controlar en Chile”.

Relación del PC y su salida

Respecto a la solicitud de renuncia, que se le pidió por motivo de la polémica por el pago de contribuciones, Etcheberry acusó falta de apoyo del gobierno y que “le tendieron una trampa”.

“Se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata (presidencial Jeannette) Jara y la persona que yo había despedido en evaluaciones. En vez de actualizarme el catastro, como yo había pedido múltiples veces, salieron a la tele a decir que yo no había pagado contribuciones, y ahí por todos lados está la mano del Partido Comunista”, acusó.

Archivo: Jeannette Jara asiste al aniversario de los 113 años del Partido Comunista de Chile en el Teatro Caupolicán. Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Etcheberry defendió su tesis en relación con que todos le decían que “los funcionarios del SII son de mayoría del Partido Comunista”.

“Jara fue muchos años del SII, dirigente de los funcionarios (...) La funcionaria que estaba a cargo de evaluaciones, que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia. Entonces hay mucha coincidencia”, añadió.

Sobre “la trampa” que acusó Etcheberry del PC, el exdirector del SII comentó: “¿Por qué el Partido Comunista me quería echar? No sé, ¿por qué no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé, ¿por qué no quería que los funcionarios salieran a fiscalizar? Y antes no salían, estaban en la oficina o en sus casas los funcionarios del SII“.