En cuánto estará el dólar la próxima semana, según los operadores financieros

En cuánto estará el dólar y que pasará con el IPC y la tasa de interés

El Banco Central publicó esta mañana los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros pre reunión de política monetaria, el cual reveló que la expectativa de los expertos es que el emisor deje sin cambios la tasa de interés, manteniéndola en 4,75%.

Sin embargo, el consenso de la mayoría de los consultados es que la entidad dirigida por Rosanna Costa reduzca el precio del dinero en 25 puntos base en la próxima reunión del consejo, a 4,50%.

La tasa de interés cerraría 2025 en ese nivel, de acuerdo a los expertos.

Respecto a los precios, la media de las proyecciones de los operadores espera que el IPC registre una leve variación de 0,10% en septiembre y que se acelerará 0,4% en octubre.

En cuánto estará el dólar y que pasará con el IPC y la tasa de interés. En la imagen, el consejo del Banco Central. MARIO TELLEZ

En materia de tipo de cambio, las expectativas de los operadores para siete días en adelante es que promedie los $ 965 y que se modere a $ 960 en un horizonte de 28 días.

La EOF está dirigida a los responsables de las decisiones financieras representantes de las diferentes industrias del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile.

Dentro de los agentes locales se consideran bancos, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, fondos mutuos, cooperativas de ahorro y crédito y otros agentes locales.