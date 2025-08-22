SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

La presidenta del instituto emisor encabezó la ceremonia del centenario del organismo.

David NogalesPor 
David Nogales
Qué dijo Rosanna Costa sobre el centenario del Banco Central JAVIER SALVO/ATON CHILE

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, hizo una extensa revisión de 100 años de historia de la economía chilena, con motivo del centenario del instituto emisor.

En una ceremonia a la que asistieron exbanqueros centrales -incluido Mario Marcel- y también el presidente Gabriel Boric, la titular del ente rector destacó la importancia que ha tenido el organismo en la historia moderna del país, desde su creación en 1925.

“Durante buena parte del siglo XX, el Banco operó bajo dominancia fiscal y la política monetaria actuó como válvula de escape de los desequilibrios macroeconómicos”, sostuvo en su discurso, seguido atentamente por Gabriel Boric.

En seis extensos puntos, Costa hizo un repaso de los hitos económicos de Chile y que marcaron al Banco Central, desde shocks internacionales, pasando por la estabilización de la moneda, el periodo de hiperinflación y la crisis bancaria de los 80, que dejó al sistema bancario al borde la quiebra.

Sobre este periodo, dijo:

“A fines de los 70 e inicios de los 80, una liberalización financiera acelerada y sin supervisión efectiva, derivó en una crisis severa. En 1982, el régimen de tipo de cambio fijo se volvió insostenible, varios bancos quebraron, y el Banco Central absorbió parte de la deuda privada, apoyando el rescate de instituciones financieras. El costo fue alto: recesión, inflación y deterioro fiscal. Era necesario volver a ponerse de pie”.

Qué dijo Rosanna Costa sobre el centenario del Banco Central JAVIER SALVO/ATON CHILE

Costa dijo que restablecer la confianza en esos días no dependía solo de un nuevo plan de estabilización, sino que algo más estructural: un marco legal que protegiera la política monetaria frente a presiones de corto plazo, que asegurara la independencia operativa y que delimitara con claridad sus objetivos.

“Ese cambio de fondo se consolida a partir de la Ley Orgánica Constitucional de diciembre de 1989 y se va consolidando en los años siguientes”, dijo.

La autonomía del Banco Central

El espíritu del discurso atribuye a este hecho un antes y después para el Banco Central ya que es cuando logra la autonomía.

“El Banco dejó de estar expuesto a las urgencias del ciclo político y comenzó a operar con reglas estables, independencia técnica y perspectiva de largo plazo”, afirmó.

En ese contexto, Rosanna Costa afirmó que el país cuenta con un Banco Central moderno, una política monetaria que inspira confianza y un sistema financiero que ha mostrado capacidad de respuesta ante perturbaciones internas y externas.

No obstante, Costa a continuación hace una advertencia.

“Pero sería un error asumir que esa confianza está asegurada. No se hereda, se construye, se valida y se renueva cada día con decisiones fundadas y resultados consistente”.

La inflación: del 30% al 3%

Rosanna Costa dijo que el Banco tuvo que tomar decisiones difíciles, algunas veces impopulares, pero siempre cuidando su fin último, la estabilidad macroeconómica y financiera.

Sobre este punto, dijo que en las últimas décadas el Banco ha operado con una independencia, disciplina y sofisticación técnica.

“Como resultado de este proceso, la inflación se redujo desde 30 a 3% en la década de los noventa. Iniciado el nuevo siglo, se formalizó un régimen de metas de inflación de mediano plazo —con una meta permanente de 3% anual y un horizonte de política de dos años—, se adoptó un tipo de cambio flotante y se definió la tasa de interés nominal como principal instrumento de política”,sostuvo.

Cabe recordar que la principal tarea del Banco Central es el control de la inflación y que la principal herramienta para eso es la tasa de interés.

La dictadura

La dictadura de Augusto Pinochet tampoco pasó desapercibida para Rosanna Costa y en su relato recordó con pesar el impacto que tuvo el año 1973 en la institución.

“Los hechos de septiembre de 1973 ameritan una pausa en este recorrido. El golpe de Estado también enlutó al Banco Central. Recordamos a su gerente general, Jaime Barrios, quien es un detenido desaparecido”, dijo Costa.

Más sobre:Banco CentralRosanna CostaAugusto PinochetInflación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Juzgado condena a colegio Alianza Francesa por responsabilidad en muerte de alumno y daño moral

Caso Moisés Órdenes: declaran culpables a tres acusados por golpiza a manifestante a tres días del 18-O en Ñuñoa

EE.UU. aprueba extradición a Chile de grupo de venezolanos ligados al Tren de Aragua: uno de ellos estaría implicado en el caso Ojeda

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas
Chile

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Juzgado condena a colegio Alianza Francesa por responsabilidad en muerte de alumno y daño moral

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión
Negocios

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Trump confirma acuerdo con Intel para que el gobierno controle el 10% de la compañía

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga
El Deportivo

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Más de un mes sin ganar: Colo Colo queda en blanco ante Palestino en el inicio de la era post Almirón

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia
Mundo

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo