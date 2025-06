Experto plantea la necesidad de revaluaciones fiscales más claras: “Hoy pagar las contribuciones es un acto de fe”

El director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, abordó la discusión sobre el cobro de contribuciones, en medio de los cuestionamientos a la forma definir su cobro, a que exista, en la caso de la primera vivienda, y sobre a qué sector de la población afecta.

“Uno de los principales problemas es que la ley de impuestos territorial establece criterios muy generales que deben ser considerados por el Servicio de Impuestos Internos (SII)”, dijo Polanco en entrevista con radio Infinita.

El experto apeló a que se definen las contribuciones bajo criterios como el terreno, la ubicación y su conectividad, entre otros, pero “no tenemos total claridad acerca de cómo todos esos factores se van colocando en la ecuación y se termina determinando cuál es el monto del avalúo”.

“ Hoy pagar las contribuciones es un acto de f e, que todos los contribuyentes hacemos pensando que el SII determina correctamente cuál es el monto que nos corresponde pagar”, comentó.

Sobre las herramientas que existen en este proceso, para el contribuyente, Polanco comentó que, “las personas puede hacer una presentación administrativa ante el SII e inclusive dentro de cierto plazo pueden recurrir a los tribunales tributarios y aduaneros, pero masivamente eso no se hace por desconocimiento y fundamentalmente porque las personas no saben de qué reclamar si es que no se tiene claridad de cómo llegar a una monta del avalúo”.

Respecto a la experiencia internacional en el tema, Polanco resaltó que las contribuciones se ajustan en relación con la inflación. “Se establecen algunas adecuaciones, por ejemplo, cuando la casa ha heredado o se ha adquirido de otra forma. En procesos que son de autodeclaraciones”, comentó.

“ Nuestro proceso ha ido quedando desactualizado , hay que recordar que la ley era de la década de sesenta, está construida pensando en un país totalmente distinto, en un país rural, en donde las personas que vivían en propiedades urbanas eran una especie de manifestación de riqueza”, apuntó.

Mientras que, en relación con la discusión sobre quién debería pagar contribuciones y quienes no, Polanco se centró en el caso de los jubilados.

“Hay otro problema de injusticia en el impuesto territorial y que dice relación a si es razonable que nosotros estemos obligando, especialmente, a los adultos mayores, que han vivido durante muchos años en una casa a vender ese activo porque no pueden financiar las contribuciones”, apuntó.

De esta forma, Polanco planteó que se deberían ajustar los criterios para que las personas de tercera edad se puedan eximir del pago de contribuciones. “Tiene varios requisitos y que muchas personas no cumplen y yo creo que debería poder expandirse, haciendo obviamente un estudio de cuál es el impacto fiscal que esto pudiese tener”, agregó.

“Cerca del 77 % de las propiedades en este momento están exentas de impuestos, entonces afecta a aquellas viviendas de mayor valor, pero que no necesariamente son las personas más ricas del país ”, agregó sobre la discusión.

Sobre la propuesta de eliminar el cobro de las contribuciones, como la que planteó el precandidato presidencial por el Frente Amplio, Gonzalo Winter, Polanco -al ser consultado sobre el tema- planteó su alerta en relación con lo que se recauda vía este impuesto.