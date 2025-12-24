SUSCRÍBETE POR $1100
    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Los economistas esperan que el registro de diciembre fluctúe entre 0% y -0,2%. Con ello, la inflación anual cerraría el año entre 3,5% y 3,6%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    La inflación parece comenzar a ceder de manera decidida. Después de cuatro años consecutivos con una inflación muy por sobre el 3%, el 2025 se encamina finalizar con precios más cercanos a 3%.

    A noviembre la inflación registra una variación de 3,4% y para diciembre, los economistas esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sea negativo o bien registre una nula variación.

    La información oficial de diciembre la entregará el jueves 8 de enero el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    Pero mientras las expectativas se han ido moviendo. Una de ellas es la que tiene el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, quien afirmó que “con la información disponible hemos actualizado nuestra expectativa para la variación mensual del IPC de diciembre desde 0% a -0,1%”.

    En ese sentido, argumentó que “dentro del cambio han influido dos elementos: caída importante del precio de los combustibles y bajas adicionales en el precio de algunos alimentos, que confirma el sesgo negativo que teníamos al respecto luego de alzas iniciales durante las primeras semanas de diciembre”.

    De esta forma, sostiene que “la inflación en 2025 sería de 3,6%. Seguimos proyectando que la convergencia al 3% se daría durante el primer trimestre del 2026, con alta probabilidad en enero”.

    Misma visión entrega el economista de Gemines, Alejandro Fernández, quien prevé un -0,1% y 3,5%. “Se prevé una baja en varias de las divisiones del IPC, incluyendo alimentos, bebidas y vestuario, aunque hay un componente estacional importante”.

    En cuanto a las perspectivas para el mediano plazo, Fernández sostiene que “en el primer trimestre las mediciones de enero y marzo suelen ser elevadas y lo opuesto en febrero, pero deberían ser inferiores a las de igual periodo de 2025 por el tema eléctrico y una menor alza de la educación. Para el año esperamos 3%”.

    Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa, proyecta un registro de -0,1% para diciembre y de 3,5% anual para el cierre del 2025.

    En este escenario, prevé para el primer trimestre de 2026 que baje a 2,4%, anual “principalmente por el efecto de la baja del tipo de cambio”. Así, para el año 2026 tiene una proyección para la inflación de 2,9%.

    Otra mirada entrega Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, quien prevé un IPC de -0,2% y un 3,5% para el cierre anual. Así para los primeros meses del 2026 espera que la inflación ya esté bajo 3% anual en enero.

    De hecho, para ese mes tiene como previsión un registro de 2,7% en doce meses, mientras que para febrero 2,5% y marzo 2,3%.

    Para Valentina Apablaza, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP) espera que el IPC de diciembre no registre variación en términos mensuales y con ello, la inflación cerraría el 2025 en 3,6% anual.

    La economista explica que “la aceleración de la inflación en términos anuales se produce por un efecto de base de comparación, y no por la presencia de nuevas presiones inflacionarias”.

    De hecho, Apablaza enfatiza que “nuestra visión actual de la economía incorpora una inflación anual que converge al 3% en enero, o a lo sumo febrero de 2026, pese a que el IPC debiera registrar variaciones mensuales positivas en los próximos meses. Bajo este escenario, entonces, proyectamos una inflación anual promedio de 2,9% durante el primer trimestre de 2026”.

    Este registro, según señala Apablaza, responde a que esperan que “las reducciones en el precio de los combustibles y otros bienes transables se mantengan en línea con un tipo de cambio que se ubique en torno a los $900 por dólar. El efecto cambiario se debiera extender a otros bienes importados que, junto al componente estacional, debiera contribuir a reducir los precios de alimentos como la carne o frutas y verduras de estación”.

    A ello la economista agrega “una reducción en el componente electricidad, en línea con el anuncio del Ministerio de Energía sobre la restitución de cobros excesivos en las cuentas de la luz que se realizará de forma automática a partir de enero 2026, lo que permite corroborar la proyección de convergencia inflacionaria en los primeros meses del año”.

