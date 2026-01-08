SUSCRÍBETE POR $1100
    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Según la proyección de la CCS, el sector habría cerrado el año con cifras históricas impulsado por servicios empresariales, tecnología y turismo.

    Andrés Parra
    Videojuegos

    Las exportaciones chilenas de servicios habrían alcanzado un nuevo récord histórico en 2025, con proyecciones que las sitúan en torno a los US$ 14 mil millones, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) basadas en datos del tercer trimestre. Esta cifra marcaría por segundo año consecutivo máximos históricos para el sector.

    Al tercer trimestre de 2025, los envíos de servicios acumularon cerca de US$ 10 mil millones, un 14% más que la cifra de 2024, de acuerdo al reporte adelantado a Pulso.

    Esta expansión afirma el dinamismo del sector superando al comercio de bienes. “A septiembre de 2025, las exportaciones de servicios crecieron un 14,2%, más que duplicando el ritmo de los envíos de mercancías, que alcanzaron solo un 5,8%. Este diferencial confirma la consolidación de los servicios como el segundo sector más relevante dentro de la canasta exportadora no cobre del país”, afirma George Lever, gerente de estudios de la CCS.

    Servicios empresariales y de telecomunicaciones lideraron el crecimiento

    El motor principal de este crecimiento fueron los servicios no tradicionales, que por tercer año consecutivo lideraron las exportaciones con envíos cercanos a los US$ 4 mil millones. Este rubro incluye telecomunicaciones, informática, servicios financieros, seguros, pensiones, servicios personales, culturales y empresariales.

    Shopping online concept - Parcel or Paper cartons with a shopping cart logo in a trolley on a laptop keyboard. Shopping service on The online web. offers home delivery. Tevarak Phanduang

    Dentro de esta categoría, los servicios empresariales destacaron con aproximadamente US$ 2.200 millones y un aumento del 8% sobre el año anterior. Mientras que el área de transporte tomó en segundo lugar con envíos cercanos a los US$ 3 mil millones.

    Por otra parte, el segmento de telecomunicaciones, informática e información alcanzó US$ 600 millones, con un incremento del 20% respecto a 2024.

    El sector viajes y turismo registró su mejor desempeño histórico para el período, con un crecimiento superior al 30% y montos cercanos a los US$ 3 mil millones. “Estas cifras evidencian la recuperación completa del sector tras el impacto de la crisis sanitaria por COVID-19″, asegura el reporte de la CCS.

    Servicios tramitados por aduanas marcan hito

    Un dato destacado es que los servicios calificados como exportación por el Servicio Nacional de Aduanas superaron por primera vez los US$ 3 mil millones anuales en 2025. A octubre, estos servicios crecieron un 22%, alcanzando los US$ 2.727 millones.

    Esta variación se explica principalmente por el dinamismo de las exportaciones de servicios de informática y conexos, que se acercaron a US$ 1.000 millones en octubre con un alza de 20%. Mientras que los servicios prestados a empresas superaron los US$ 650 millones registrando una expansión del 49%.

    El 36% de las exportaciones de servicios controladas por Aduanas fueron hacia Estados Unidos en áreas como hosting y apoyo técnico en computación. Asimismo, las exportaciones a Perú se situaron en el 18%, concentrándose en mantenimiento y reparación de aviones, asesorías comercial y apoyo técnico en informática.

