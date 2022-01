Exportaciones pesqueras anotaron un positivo desempeño en 2021 impulsadas por envíos de jurel

Durante el año pasado las exportaciones totales del sector de la pesca y acuicultura de mejillones y algas (no salmonera) registraron ventas por US$ 1.841 millones, equivalente a un aumento de 4.4% en comparación al año anterior. Según los datos de Sonapesca F.G. este favorable resultado se explica por el precio medio que alcanzó US$ 2,14 por kilo, un 6,3% superior al 2020, dado que el volumen de producción exportada disminuyó un 1,7%.

El gremio además destaca un incremento de un 63% de ventas por jurel congelado, equivalentes a US$ 246 millones, exportando 227 mil toneladas que corresponden a un 24% más que en 2020. Los principales mercados de este alimento son países de África, como Nigeria, Costa de Marfil, Ghana y Burkina Faso.

Para Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca esta situación se produjo porque, “el recurso está en buen estado de salud y en su nivel óptimo, lo que técnicamente se denomina estado de plena explotación. De esta forma el jurel ha continuado su proceso de recuperación, sobrepasando el nivel óptimo, significando que la pesquería puede reproducirse de forma adecuada con volúmenes de extracción sostenibles”.

Otro alimento que tuvo un aumento en sus ventas fueron los choritos congelados que crecieron un 12% en volumen exportado, es decir, una producción total de 98 mil toneladas. Este aumento en su venta corresponde a un 9% que se traduce en 271 millones de dólares.

Las exportaciones de otros pescados congelados y frescos como las merluzas, bacalaos y pez espada crecieron un 5% en valor en comparación con el año antepasado, lo que equivale a ventas por 117 millones de dólares. También las ventas por concentrados de omega 3 por sobre los 43,6 millones, un aumento del 14%. Desde el gremio rescatan la importancia de este último incremento porque es una actividad que genera alto valor agregado a partir de productos más tradicionales, como es el aceite de pescado. Por su parte, la exportación de aceites y pescados crudos crecieron un 3% con ventas por 175 millones de dólares, gracias al aumento del precio que creció un 9%.