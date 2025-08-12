SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Exportadores advierten alza de costos y pérdida de competitividad por royalty portuario que apoya Jara

De acuerdo a gremios afectados -Fedefruta, Frutas de Chile, SNA y Camport-, de aplicarse un royalty se sumaría a los tributos que ya pagan, generando mayores costos y pérdida de competitividad.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso

El próximo lunes 18 de agosto vence el plazo para que las candidaturas presidenciales se inscriban ante el Servicio Electoral (Servel). Junto a ello deben entregar por escrito su programa de gobierno o al menos los principales ejes de sus propuestas.

El viernes pasado, de visita en San Antonio, región de Valparaíso, la abanderada de la centroizquierda, Jeannette Jara (PC), se reunió en una actividad de campaña con trabajadores portuarios para abordar su situación laboral y hacer propuestas para la ciudad. Al término de la cita dio luces de lo que podría contener su programa de gobierno en lo económico, ya que entregó su apoyo a aplicar un impuesto a las navieras que transportan las exportaciones e importaciones de productos, a través de la fijación de un royalty portuario.

“Es un tema que nosotros vamos a empujar”, dijo y resaltó que “la experiencia, además, del royalty minero ha dado buenos resultados y esperamos que en el royalty portuario se pueda avanzar”, expresó Jara, quien aclaró que los recursos provenientes de un eventual royalty se darán en un marco que permita que estos “se queden en la ciudad donde hay puertos”.

En ese sentido, puso como ejemplo los proyectos de ley que impulsan el diputado PC, Luis Cuello, y el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, en la materia.

La iniciativa de Cuello establece “una compensación en favor del Estado por el uso de los terminales marítimos del territorio nacional, equivalente a un dólar estadounidense por tonelada transferida, que deberá ser pagada por las empresas navieras de transporte marítimo de carga, usuarias de los terminales marítimos. El 50% de los recursos recaudados ingresarán al presupuesto de las comunas de localización de los terminales marítimos y el 50 % restante se ingresarán al presupuesto del respectivo Gobierno Regional”.

Por su parte, la propuesta del senador Latorre plantea un impuesto denominado royalty portuario que “funcionará como un mecanismo de compensación económica por parte de los usuarios finales de los puertos marítimos y terrestres nacionales, públicos o privados, estableciéndose un cobro de una tasa de 2 dólares por cada tonelada de carga transportada”.

Para los exportadores y las navieras la idea generó de inmediato reparos, puesto que consideran que les subirá el costo y se perderá competitividad en una actividad que ya paga impuestos.

San Antonio tiene uno de los principales puertos del país. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

El presidente de Fedefruta, Víctor Catalán, advirtió que “estamos perdiendo competitividad a pasos agigantados frente a otros países como Perú, que se ha transformado en un referente que nos ha quitado una posición importante en los últimos años, entonces todas estas medidas que son alejadas de la realidad nos afectan y siguen generando mayores costos”.

Misma postura crítica tiene el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, quien afirma que “nuestro sector compite con márgenes estrechos y costos crecientes, especialmente en materia de logística internacional. Por eso, cualquier medida que encarezca su paso por los puertos, como el royalty propuesto, debe evaluarse con especial cuidado, ya que podría afectar nuestra competitividad y poner en riesgo la permanencia en mercados internacionales muy exigentes”.

El dirigente gremial resaltó que “la fruta chilena es el segundo sector exportador del país y contribuye a la generación de empleo y el desarrollo regional. También es un motor de desarrollo para las ciudades puerto, donde nuestras exportaciones contribuyen al impulso de la actividad logística, el comercio y los servicios locales”.

Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), se suma a los reparos: “La aplicación de un royalty portuario sería un nuevo impuesto directo al comercio exterior de Chile, que afectaría la competitividad de nuestras exportaciones y causaría un aumento en el precio interno de los productos importados. En muchas ciudades los puertos son la principal actividad económica, y una medida así impactaría no solo a las empresas exportadoras, sino también a la cadena de servicios regionales vinculados y a los consumidores finales”.

Fernández indica que “independientemente de quién figure como contribuyente, en la práctica este eventual impuesto se traspasaría a los productos de importación y exportación. El impacto económico inmediato lo absorberán las empresas que movilizan carga por nuestros puertos, pero se reflejará en los precios de los fletes, afectando a importaciones y exportaciones”.

Y desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), su presidente Antonio Walker, apuntó que “lo que se necesita es que el país vuelva a crecer y para eso necesitamos menos impuestos y no más, ya que eso afectará la competitividad”.

El socio de Recabarren &Asociados, Luis Felipe Ocampo, plantea que “Indudablemente que aumentar los costos al comercio internacional, sea en la exportación o importación de mercancías, trae efecto directo a todos los actores, y resta competitividad a nuestros puertos. Ese fenómeno ya se está experimentando, especialmente con las grandes inversiones portuarias que China está realizando en Perú”.

Foto: AtonChile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Más impuestos para el sector

De acuerdo a los gremios, de aplicarse un royalty se sumaría a los tributos que ya se aplican al sector. Sobre este punto, Marambio y Fernández explican que este royalty se sumaría a la Tarifa Única Portuaria (TUP), que hoy pagan las navieras a las Empresas Portuarias y cuyos costos son transferidos a la carga.

“Hoy ya existe la Tarifa por Uso de Puerto (TUP), que ha recaudado cerca de 800 millones de dólares en más de 20 años sin que exista transparencia sobre su cálculo y destino. Antes de imponer nuevos gravámenes, lo lógico sería revisar y transparentar lo que ya se cobra”, puntualiza Fernández.

A ese gravamen se suma el que se aplica a las rentas obtenidas por el servicio de transporte marítimo nacional o de cabotaje realizado por navieras extranjeras, son de fuente chilena, toda vez que la actividad se desarrolla dentro del territorio de la República, y por lo tanto están afectas al Impuesto a la Renta.

A ello se suma, el arriendo o flete de naves extranjeras para la realización del servicio de transporte nacional o de cabotaje, está gravado con Impuesto Adicional conforme al artículo 59, N° 5), de la LIR, con tasa de 20%.

El transporte de mercancías por mar o contrato de transporte marítimo, para el servicio de cabotaje realizado por una naviera extranjera, está gravado con Impuesto Adicional de acuerdo al artículo 60 inciso 1°, de la LIR, con tasa de 35%.

No obstante, se precisa que las rentas por fletes de cabotaje a naves extranjeros de países que tengan convenidos de doble tributación quedan sujetas a ese convenio.

Más sobre:impuestosNavierasPuertosJara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

Lista única del oficialismo se estanca y arriesga desmarque de los partidos chicos

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

Ingreso promedio laboral llegó a casi $900 mil, pero en los trabajadores con jornada completa supera por primera vez $1 millón

El Ipsa marca un nuevo récord impulsado por salto de SQM ante noticias de menor producción china de litio

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

4.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

5.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Formalizan a directora de Educación por atropellar a un niño y darse a la fuga

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

Los cinco mejores momentos de un cautivante y viral streaming científico

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Cómo recibir un collar de rastreo gratuito para mascotas: entregarán 5 mil en La Florida

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

Confirman fecha del pago anual del Bono Mujer Trabajadora: se entregarán hasta $678 mil

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.
Chile

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de DD.DD.

Lista única del oficialismo se estanca y arriesga desmarque de los partidos chicos

LatamGPT: la IA latinoamericana que se prepara desde Chile alimentada con más de mil millones de documentos

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación
Negocios

Dirección del Trabajo establece que polémico “certificado laboral” vulnera derecho a la no discriminación

CMF se defiende y responde a la banca que velan “por el desarrollo de todo el mercado, no solo (por) el de una industria en particular”

Ingreso promedio laboral llegó a casi $900 mil, pero en los trabajadores con jornada completa supera por primera vez $1 millón

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público
Tendencias

3 trucos que puedes hacer con Google Maps si eres peatón, ciclista o usuario del transporte público

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción
El Deportivo

El remo y la esgrima le entregan al Team Chile nuevas medallas de oro en los Panamericanos Junior de Asunción

La reacción de Juan Tagle en la UC tras la aprobación final del Claro Arena

Ahora sí: la UC recibe el visto bueno de la DOM e inaugurará el Claro Arena ante Unión Española

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”
Cultura y entretención

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

¿Planes de nuevo disco? Bob Dylan pasó unos días en un estudio de grabación

A fondo en la obra de un maestro: llega documental sobre Martin Scorsese

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”
Mundo

Macron propone coalición internacional de la ONU para “estabilizar” Gaza y critica planes israelíes como una “guerra permanente”

Confirman la muerte en Venezuela de uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Trump ordena despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y deja bajo control federal a la policía local

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista