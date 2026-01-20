Exsocios de Marina Rapel presentan nueva querella contra exdirector médico de CLC, Rodrigo Mardones, y acusan perjuicios por más de $400 millones

20.07.2018 ENTREVISTA A RODRIGO MARDONES DOCTOR ESPECIALISTA EN OPERACIONES A CADERAS, Y TRATAMIENTO DE CELULAS MADRES, PARA DIARIO LA TERCERA FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA

El exdirector médico de la Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones, enfrenta una nueva querella de quienes fueron sus socios en el proyecto inmobiliario Marina Rapel, Andrés Chahín y Mauricio Wainer, ambos médicos.

Con anterioridad, Chahín y Wainer ya habían presentado querellas en su contra por el delito de administración desleal en julio de 2023 y junio de 2024.

La nueva acción legal, que se tramita en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago y es patrocinada por el abogado Jorge Gálvez, expone nuevos antecedentes que serían constitutivos de dicho delito.

En el documento se señala que “el querellado dio en arrendamiento una serie de inmuebles y sectores de propiedad de la empresa que administraba recibiendo fraudulentamente las rentas a través de sociedades personales y, con ello, perjudicando a las sociedades dueñas”.

En este contexto, se indica que en esta acción judicial adquieren relevancia otras dos sociedades, distintas a las mencionadas en la querella original y que formaban parte de dicha estructura empresarial: Integra Inversiones SpA e Inmobiliaria Marina Golf Rapel S.A.

“En definitiva, mediante un manifiesto abuso de sus facultades de representación formal de las empresas del negocio Marina Rapel, el querellado realizó actos sin ningún tipo de justificación comercial o económica. Estos actos habrían buscado únicamente beneficiar a su propia persona, infringiendo gravemente el deber de tutela patrimonial”, se resume en el documento respecto a la conducta de Mardones.

En la querella se acusan perjuicios por un total de $436.172.006, correspondiente a contratos de subarriendo y al “pago de altas remuneraciones sin justificación al propio querellado Mardones”, las que, según se señala, habrían sido detectadas por los socios durante un proceso de cambio de administración.

Perjuicio patrimonial

El primer caso mencionado dice relación con la discoteca ubicada en el recinto, la cual es propiedad de Inmobiliaria Galenos S.A. La acusación sostiene que Mardones habría firmado un contrato el 1 de marzo de 2022, mediante el cual arrendó el centro a su sociedad personal, la Sociedad Médica Dr. Rodrigo Mardones Petermann y Cía Ltda., por un periodo de 5 años.

Según se expone, en dicho contrato el exdirector médico de CLC se habría hecho con el control de la discoteca, fijándose una renta de arrendamiento calificada como “absolutamente irrisoria”, equivalente a $5 millones anuales, es decir, $416.666 mensuales.

Asimismo, en el acuerdo se habría incluido una cláusula que le permitía subarrendar el recinto, lo que se habría concretado en diciembre de 2023, cuando la discoteca fue arrendada a Inversiones Ibozaopen SpA, representada legalmente por Juan Manuel Bervich.

Este último arrendamiento se otorgó por un plazo de 5 años y contemplaba una renta anual de $20 millones, equivalente a $1.666.666 mensuales. “Esta operación le permitió al querellado obtener un lucro ilegitimo, a costa de la sociedad que administraba, que asciende al menos (suponiendo que pagó alguna vez la renta de arrendamiento) a la suma de CLP$15.000.000 anuales”, señala el escrito.

Considerando el plazo de 5 años del contrato, se trataría de un perjuicio de al menos $75 millones.

Bajo un modelo de contratación similar, Mardones habría recibido rentas por el arrendamiento de infraestructura gastronómica del sector Club House, en perjuicio de la sociedad Inmobiliaria Marina Golf Rapel S.A. El contrato, suscrito junto a Global Club Limitada, contemplaba precios de renta diferenciados por temporada.

Una situación similar se habría repetido con el local de sushi ubicado en la superficie deportiva de la zona de restaurantes del Condominio Marina Rapel, el cual fue arrendado a la Productora de Eventos Suarez Meza SpA, representada por Paula Suárez, por “la módica suma” de $2 millones anuales.

El último caso expuesto en la querella dice relación con una zona del terreno del proyecto inmobiliario, propiedad de Inmobiliaria Marina Golf Rapel, donde Alberto Feldman “realiza actividades vinculadas con la venta y arriendo de embarcaciones y otros equipos náuticos”.

Según se señala, Feldam no realizaría pagos por el uso del terreno, debido a deudas que el propio Mardones mantendría con él.

Remuneraciones

El último punto de la querella dice relación con “altas” remuneraciones pagadas al mismo Mardones y a su esposa, Jennifer Paredes.

“De acuerdo con la información suministrada por el propio querellado Rodrigo Mardones, la sociedad Inmobiliaria Marina Rapel S.A. adeuda un total de CLP$11.900.000. De ese total, la suma de CLP$7.600.000, que corresponden al 63,86%, corresponden a remuneraciones y honorarios que supuestamente se deben supuestamente al propio Mardones y su círculo cercano”, se resume en el texto.

Entre los registros también figuran deudas a la madre de Mardones, Elena Petermann, a su padrastro, Fredy Herrera, y a dos sociedades de su propiedad: Mardones de la Cuadra y Belly SpA.

“Resulta especialmente llamativo que las remuneraciones de trabajadores reales de la empresa, jardineros, anfitriones, porteros, etc., sea considerablemente menores a lo que supuestamente se adeuda al querellado y su círculo cercano a partir de las decisiones que este mismo tomó”, se zanja en el documento.

La querella precisa que los socios Chahín y Wainer no solo no autorizaron la contratación y pago de remuneraciones a Mardones y su familia, sino que expresamente rechazaron esa posibilidad.