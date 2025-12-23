Factor Energía presenta nuevo proyecto eólico por US$650 millones para la Región de Los Lagos

La española Factor Energía presentó su segundo proyecto eólico en el año para la comuna de Los Muermos, Región de Los Lagos. El primero fue por US$1.000 millones y el de ahora es por US$650 millones.

Según informó la firma ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), el proyecto llamado “Parque Eólico Mirador del Sur” contempla la construcción y operación de 32 aerogeneradores, los cuales se emplazarán en la comuna de Los Muermos, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. El otro, llamado “Parque Eólico Alto Los Muermos” e ingresado en junio de este año, contempla la construcción y operación de 43 aerogeneradores.

“El propósito del proyecto es aprovechar el recurso eólico de la región para generar energía limpia, que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”, dijo la firma, que también apeló a los objetivos de carbononeutralidad nacional.

La fecha estimada para el inicio de ejecución del proyecto es enero 2029 y se espera que la construcción dure dos años (2030), donde considera una vida útil, en un principio, a 30 años.

Otro dato del reporte es que las obras permanentes abarcan 116,388 hectáreas, casi dos veces el tamaño de la parte urbana del Gran Santiago.

En el aspecto técnico, cada aerogenerador tendrá una potencia de hasta 10 MW2, totalizando una potencia nominal instalada de hasta 320 MW.

“La energía eléctrica generada será evacuada mediante quince circuitos soterrados de distribución eléctrica hacia la subestación concentradora y elevadora Mirador del Sur, donde se incrementará la tensión a 220 kV. Posteriormente, la energía será transportada a través de una línea de alta tensión (LAT) de aproximadamente 18 kilómetros de longitud, hasta una subestación eléctrica ubicada en la comuna de Los Muermos”, agregó en su informe al Seia.

De acuerdo con el portal del Seia, el nuevo proyecto eólico de Factor Energía es el tercero, de este tipo, de mayor valor ingresado al sistema. El segundo es el de la alemana wpd, que fue ingresado la semana pasada por US$700 millones,. El primero es el “Parque Eólico Alto Los Muermos” por US$1.000 millones de ellos mismos.

Un proyecto de capitales europeos EDP lo supera con US$750 millones, pero también considera un parque solar. La iniciativa “Parque Híbrido Eólico y Solar Vientos de Taltal” se planea para la Región de Antofagasta y fue ingresada en marzo de este año.

Otro proyecto de esas características que lo supera es el “Proyecto Híbrido Solar, Eólico y de Almacenamiento de Energía Llanura Solar” de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) por US$ 1.300 millones.