    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    El 30 de diciembre, el family office Inversiones Odisea vendió el 4,32% de la empresa. Odisea era el segundo mayor accionista individual de la compañía de distribución de combustibles que controla la también chilena Copec.

    Ignacio Badal 
    Ignacio Badal
    terpel1

    La última operación accionaria del 2025 en la Bolsa de Colombia, ocurrida minutos antes de que tocara la campana de cierre, fue protagonizada por un inversionista chileno, o más bien, una familia, los Piñera Morel.

    A través de su vehículo Inversiones Odisea, los Piñera se desprendieron de toda la participación accionaria con que contaban en Organización Terpel, la mayor compañía de distribución de combustibles de Colombia, que controla la también chilena Copec.

    Odisea, el family office de los herederos del expresidente Sebastián Piñera, vendió 7.844.334 acciones de Terpel, equivalente al 4,32% de la propiedad de la empresa. El precio promedio de venta del paquete fue de $19.420 pesos colombianos, por lo que la operación total llegó a $152.337 millones en moneda local (US$40,7 millones al cambio de ese día de 3.740,46 por dólar).

    Sebastián Piñera Morel, CEO de Inversiones Odisea Pablo Vásquez R.

    Se trató de la mayor transacción de acciones en la bolsa bogotana al cierre de 2025.

    Tras la operación, el papel de Terpel ha subido consistentemente en los últimos días, hasta cerrar en $19.500 este martes.

    Con la salida de Odisea, los principales accionistas después de Copec serán las sociedades Inversiones Valín S.A. y Radysade S.A. originarias de Medellín, con 3,13% y 2,96% respectivamente, y la panameña Wayco International, con 2,42%.

    El segundo accionista

    La familia Piñera era hasta ese momento el segundo mayor accionista de Terpel, después de Copec, que controla el 58,51% de la compañía colombiana y que cuenta entre sus directores a conocidos miembros de la mesa del holding del grupo Angelini como Lorenzo Gazmuri, Jorge Bunster, Jorge Andueza y Arturo Natho (actual gerente general de Copec Combustibles).

    Sebastián Piñera Morel, quien actúa como CEO y jefe del equipo de inversiones de Inversiones Odisea, define a la sociedad en su página de LinkedIn como el family office de la familia Piñera Morel con inversiones públicas y privadas en América Latina, Estados Unidos, Europea y Asia. “Somos activos inversores en acciones, alternativos, co-inversiones, fondos de cobertura, fondos mutuos, bonos, monedas y derivados”, afirma.

    En Odisea, cuyos directores son Sebastián Piñera, Nicolás Noguera (histórico ejecutivo de Piñera padre) y Fernando Barros (su abogado de siempre), se encuentra el grueso de los activos de la familia. Allí, por ejemplo, llegaron los más de US$1.000 millones recaudados por la venta de Lan Airlines en 2010.

    La de Terpel no es la única desinversión de los últimos años: en el primer trimestre de 2023 Odisea vendió el 5,7% que tenía en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El grupo también está en la pesquera peruana Exalmar: Odisea tiene el 9,19%, según la última memoria disponible, de 2024.

    El momento de Terpel

    Terpel, cuya capitalización de mercado se ubica en torno a los US$924 millones, es el mayor actor en el negocio de las gasolineras de Colombia, pues representa cerca del 40% del mercado. El segundo participante es Primax, quien compró sus activos a ExxonMobil en 2018, con un 20%, y el tercero es Chevron, con cerca del 10%.

    La compañía, que tuvo operaciones en Chile a inicios de la década pasada, pero sus estaciones de servicio fueron adquiridas por Enex en 2013, tiene presencia, además de Colombia, en Panamá, Perú, Ecuador y República Dominicana.

    A septiembre pasado, Colombia aportaba el 77% de su volumen de ventas, Panamá representó el 8%, Ecuador fue el 7%, Perú aportó el 6% y República Dominicana, el 2%.

    En junio de 2024 vendió sus activos de distribución de combustibles y tiendas de conveniencia en Perú y Ecuador a la peruana Primax, del grupo Romero, en US$64 millones.

    A septiembre del año pasado, Terpel acumulaba ingresos por US$7.572 millones, un 6,2% más que en el ejercicio anterior a igual fecha, mientras que sus utilidades netas llegaron a US$132 millones, un alza del 18,7% respecto a un año atrás, gracias al desempeño del negocio de lubricantes en Colombia, Perú y Ecuador, eficiencias logísticas y un menor gasto financiero.

