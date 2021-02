Familia Said Handal cierra diferencias internas: Javier Said sale del pacto familiar

Tras algo menos de dos años de conflicto, los hermanos Said Handal pusieron fin a las diferencias internas que terminó con la salida del pacto de actuación conjunta de uno de los seis hermanos: Javier.

La historia se remonta a septiembre de 2019, cuando Javier Said Handal decidió no continuar con la sociedad holding que con sus hermanos habían formado en 2005 para administrar los negocios familiares: Inversiones SH Seis Limitada. Según consta en el Conservador de Bienes Raíces, “por escritura pública de fecha 25 de septiembre del año 2019 (…) comparecen don Javier Ignacio Said Handal y la sociedad Inversiones Berklee Limitada (su sociedad personal), vienen en manifestar su voluntad de poner término a la sociedad”.

El objetivo, según trascendió en esa oportunidad, es obtener liquidez para disponer en negocios o rubros personales.

Mediante dicha sociedad los hermanos –Jaime, Gonzalo, Bárbara, Marisol, Cristina y Javier- administraban los principales negocios: el 8% de Scotiabank Chile -luego de la fusión del BBVA-, el 9,6% de Embotelladora Andina y el 13,5% de Pesquera Coloso, entre otros.

Inicialmente Javier manifestó la intención de retirarse del pacto, a lo cual habrían accedido sus hermanos en una de las ventanas que había para ello, que era abril de 2020, pero incluía un castigo del precio. Sin embargo, en esa oportunidad Javier optó por la disolución de la sociedad.

Finalmente, la diferencia se resolvió en arbitraje –alternativa que existía en el pacto para diferencias de valorizaciones-, cuyo resultado se conoció esta semana. Así, la familia Said Handal llegó a acuerdo con Javier para su salida del pacto familiar, aplicándose el protocolo familiar que establecía las condiciones de salida.

Desde Newport, el family office de los 5 hermanos Said Handal, señalaron que “Javier, con el cierre de este acuerdo, deja de ser parte del pacto de unión conjunta de la familia Said Handal”. Se dejó mensajes a Javier Said, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo.

De esta manera, dejará los directorios de la sociedad y abandona el mencionado family office a cambio haber enajenado los activos, los que fueron absorbidos por los cinco hermanos restantes, los que mantuvieron el pacto de actuación conjunta en todas las empresas en las cuales están invertidos. La participación accionaria se mantiene en partes iguales entre los cinco hermanos.

Los negocios de Javier

Javier Said Handal, con su sociedad personal Inversiones Berklee Limitada, tiene negocios más allá de los que invierten como clan. Según publicó La Tercera en septiembre de 2017, su pasión es la hípica. Creó Inversiones El Turf.com, empresa editorial, tecnológica y de difusión de servicios dedicados a la hípica.

De acuerdo al informe comercial de su sociedad, tiene inversiones en el Hipódromo –donde es el segundo mayor accionista con el 10,48% y ocupa un puesto en el directorio-, el Club Hípico (1,79%), entre otras firmas como Norte Grande o Latam, con menos del 1%.

El mecanismo de salida

Los estatutos de SH6 establece que cada uno de los hermanos es director de la sociedad, instancia que se reúne cada dos meses, salvo para citaciones extraordinarias.

Pero también establece mecanismos de renovación y salida. En la escritura de la sociedad se establece que durará cinco años, “entendiéndose renovada, en forma automática y sucesiva, por períodos de cinco años cada uno, a menos que cualquiera de los socios manifestare voluntad de ponerle término a expiración de un determinado período”. De ser así, deberá expresarse por medio de una declaración hecha por escritura pública con seis meses de anticipación al vencimiento período que corresponda. Sin embargo, los socios no tendrán, en caso alguno, derecho a renunciar a la sociedad.