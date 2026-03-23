Filial brasileña de Claro adquirirá el control de proveedor de internet en Brasil

América Móvil, que en Chile opera comercialmente como ClaroVTR, adquirirá el control en Brasil de Desktop, firma de internet fija con presencia en el estado de Sao Paulo.

La filial brasileña de la sociedad ligada al multimillonario mexicano Carlos Slim anunció que compró cerca del 73,1% de las acciones de Desktop al fondo Makalu Brasil Partners. La operación, que está a la espera de las aprobaciones del regulador, fue avaluada por cuatro mil millones de reales, cerca de US$750 millones.

Sin embargo, en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero, la firma explicó que la operación considera la deuda neta de Desktop de cerca de 1.585 millones de reales (cerca de US$296 millones). Así, el pago a los accionistas controladores se ubica en el orden de los US$450 millones en efectivo.

Ante este contexto, la operación, al concretarse, considerará la deuda neta proyectada al cierre para definir el monto final a pagar.

“El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de autorizaciones por parte de las autoridades de Brasil correspondientes al Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel)”, detalló América Móvil en su mensaje al regulador.

Luego de concretar la operación, la filial brasileña de Claro se comprometió a realizar una oferta pública de adquisición (OPA) para concretar el control de la firma. “Se ofrecerá a los demás accionistas de Desktop un precio por acción, en reales, como mínimo igual al pecio de adquisición”, añadió.

Desktop es una firma que nació en 1997 y solo ofrece su servicio de internet en el estado paulista, que tiene cerca de 2/3 de la población de Chile. Según sus canales oficiales, la empresa tiene 1,2 millones de clientes.