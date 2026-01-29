Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que se reanude el espacio aéreo comercial entre Venezuela y Estados Unidos. Una luz verde que se da tras la suspensión que se impuso en 2019, durante el primer mandato de Trump.

La medida fue anunciada luego de una conversación de Trump con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le he informado de que abriremos todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí”, dijo en una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

Así, Trump mandató al Pentágono como al Departamento de Transporte para que esta jornada se realice la reapertura del espacio aéreo venezolano.

Luego del anuncio, la aerolínea estadounidense American Airlines dijo que planea reanudar el servicio diario a Venezuela, apenas unas semanas después de que el ejército estadounidense capturara al líder del país.