Fiscal nacional económico afirma que recomendaciones de 2021 permitirían lograr un “precio justo” en el mercado del gas licuado

Su primera exposición ante el Senado, luego de ser nombrado en el cargo el pasado 5 de mayo, tuvo este lunes el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg. Invitado por la comisión de Economía de la cámara alta, el nuevo titular de la agencia chilena que vela por la libre competencia hizo un repaso a las recomendaciones la Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó en su informe sobre el mercado del gas, en diciembre de 2021.

En ellas, el organismo concluyó que el mercado del gas en Chile “no funciona adecuadamente desde una perspectiva de libre competencia”, donde Grunberg mencionó entre los aspectos que fundan dicho diagnóstico la “falta de intensidad competitiva en el segmento mayorista, que es donde se desempeñan las compañías Abastible, Gasco y Lipigas, y luego también respecto del segmento minorista hay conductas comerciales en las cuales participan en su diseño los distribuidores mayoristas que inhiben la competencia también en el segmento minorista”.

En la instancia Grunberg enfatizó que estudio de mercado “no abordó la posibilidad de que Enap ingresara a este mercado”, por lo de descartó entregar una análisis sobre la decisión de la estatal petrolera chilena de ingresar el mercado mayorista, luego del fallido piloto que incluía la participación de la compañía en el mercado minorista.

En es línea, insistió que el reporte de 2021 “constata una baja intensidad competitiva por un problema muy concreto, que tiene que ver con la integración entre la distribución mayorista y minorista, y a este respecto se propone un remedio competitivo a gran escala, por cierto una reforma legal para prohibir esta integración”.

“Aquí, a juicio de la fiscalía, hay información robusta que permite adoptar esta solución, que es una solución eficiente y que va a permitir destrabar la entrada (de nuevos actores) al mercado”, subrayó.

Grunberg también fue requerido sobre el alcance de su propuesta y la posibilidad que actualmente se produzca un abuso por parte de las empresas del mercado del gas, ante lo que señaló que “en la medida obviamente que se recepcionen nuestras recomendaciones, podrían avanzar para generar -no tengo ningún temor a decirlo- un precio justo”. En esa línea, detalló lo que, a su juicio, significa un precio justo. “Los precios competitivos en mercados que efectivamente funcionan de manera competitiva, no con dudas, son al final del día precio justo”, indicó.

Diversos senadores insistieron en conocer si la FNE está o no llevando adelante investigaciones sobre una posible colusión en el mercado del gas, ante lo cual Grunberg respondió que no podía responder la pregunta, ya que “por mandato de la ley, afectaríamos la eficacia de las investigaciones de la fiscalía, pero que no les quepa duda que la fiscalía está muy pendiente y por eso que también se eligió este mercado para estudiarlo con un detenimiento distinto al de otros mercado”.

Eso sí, enfatizó que “lo que la fiscalía constató es una baja intensidad competitiva, en este estudio de mercado no se constata la existencia de una colusión. No está operando el mercado competitivamente por problemas estructurales, no porque exista un acuerdo”.

Molestia por ausencia del Ejecutivo

En la ocasión, diversos senadores expresaron su molestia ante la ausencia de los ministros de Energía, Diego Pardow; y de Economía, Nicolás Grau, quienes se encontraban citados a la comisión de Economía.

La senadora PPD Loreto Carvajal, presidenta de la comisión, lamentó “que hoy día tengamos una actitud bien pasiva respecto a la solución que hay que dar”, y afirmó que “no se justifica que el Ejecutivo no esté presente en esta comisión que es justamente la que vela por las propuestas normativas y legislativas”.

Ante esto, acordó con el resto de los integrantes enviar una nota de protesta a ambos secretarios de Estado.

Por su parte, el senador PS Juan Luis Castro recordó que “este es un tema que no estuvo en el mensaje presidencial de la cuenta pública”, e insistió en que “hasta ahora falta una explicación plausible de cómo se aborda la política equívoca que hubo respecto al famoso gas a precio justo en las condiciones que todos sabemos”.

A su turno, el senador RN Manuel José Ossandón planteó su extrañeza respecto a que “después que presentaron este informe con esta claridad no se hayan tomado las medidas”, aunque también llamó a conocer la opinión de los actores del mercado “para que se defiendan”.

“Después de ver la brillante actuación de Enap, veo que no son tan careros. Si están cobrando en teoría demás, según lo que dice la FNE, podrían haber cobrado 10 veces más si hubieran querido, si usaran las estrategia de Enap”, dijo Ossandón.

El senador PS Gastón Saavedra, por su parte, defendió la decisión de Enap de entrar el mercado mayorista ya que el “el gas que genera Enap en sus refinerías es un subproducto de la elaboración de combustible, por lo tanto no lo importa, está ahí”.

“Esto hay que envasarlo en alguna cosa. Enap no tiene los cilindros, y eso tiene un costo y también tiene una depreciación. Eso es lo que hay que calcular y me da la impresión que no se está considerando eso”, remarcó Saavedra.