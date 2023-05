Ministerio de Energía aún adeuda a Enap los pagos comprometidos por el piloto del gas

El piloto que Enap desarrolló entre agosto y diciembre de 2022 que concluyó con la comercialización de 5.743 cilindros de gas licuado de petróleo a 3.157 familias de San Fernando, Quintero y Chiguayante tuvo un costo total de $ 591 millones, según relató la petrolera estatal en un informe enviado al Congreso en marzo. En ese mismo reporte, la empresa recordó los costos de distribución del plan serían absorbidos por el gobierno central y no por la compañía.

“Según fue instruido por el Ministerio de Energía, este ítem será cubierto con la entrega de recursos que cubrieran estos costos, con cargo al presupuesto de dicha cartera”, dice el informe firmado por el gerente de venta gas y energía de Enap, Mario Tellez. Y el costo de distribución fue cifrado por Enap en $ 507 millones “y a nivel unitario de $ 84.564 por cilindro”.

Los costos de distribución incorporaron al menos seis ítems que Enap detalló entonces: la habilitación y acopio de recintos; un call center para servicio de atención de llamados; el despacho entre puntos de acopio y beneficiarios; la gestión de transporte, para el servicio de planificación y control del despacho; un servicio de asistencia ante emergencias; la operación, con los servicios de envasado, carga, descarga de cilindros y certificación de camiones; y las patentes comerciales para la venta en las respectivas comunas beneficiarias.

Dos fueron los aspectos más onerosos de ese plan. La habilitación y acopio de recintos costó $ 198 millones, una inversión que se hace por una sola vez; y y el despacho, que ascendió a $ 158 millones.

El plan piloto ha generado polémica porque el mismo reporte de Enap presentó los costos totales del piloto también desagregados a nivel unitario. Y en ese informe se detalló una cifra: $ 117 mil por cada cilindro, cifra que incluye IVA.

Según confirmó Pulso, el financiamiento del plan piloto por parte del ministerio de Energía a Enap no se ha materializado. Personas que conocen el tema atribuyen la ausencia de pago a un exigencia de la Ley de Presupuesto: la ley aprobada para 2023 no incluye, en el caso del Ministerio de Energía, una glosa específica para el financiamiento del plan piloto. Y no habiéndose detallado un gasto específico a ese respecto, el traspaso no podría realizarse. Ni Enap ni Energía estuvieron disponibles para explicar detalles del financiamiento del plan piloto, pero sus autoridades están citadas para este tarde al Congreso para discutir el plan piloto y sus efectos.

Sobre los aportes de Energía a la petrolera, los estados financieros de Enap a marzo de este año establecen lo siguiente. “El Ministerio de Energía está facultado para compensar a ENAP por un monto máximo de M$ 61.170.000 por el año 2023 y M$ 56.474.971 por el año 2022, de acuerdo con la Ley de Presupuestos del Sector Público aprobada por el Congreso Nacional”. La cifra equivale a US$ 71 millones, mucho más que lo que se gastó en el plan piloto. Pero la ley de Presupuesto de 2023 establece destinos específicos que no incluyen el plan piloto: los subsidios para el suministro de gas en la región de Magallanes.

Dice la glosa respectiva del Presupuesto de Energía de 2023: “Con cargo a estos recursos se transferirá a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) el aporte compensatorio que corresponda por el menor valor que obtenga por las ventas realizadas a la empresa distribuidora de gas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, para los clientes o consumidores sujetos a tarifa garantizada por servicio de gas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la ley N° 20.999, que modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones que indica”.

Entre enero y marzo, Energía ha pagado a Enap US$ 14,4 millones por el concepto “ingreso por compensación de gas”, dicen los balances de la compañía. La cifra corresponde a lo autorizado en la ley de presupuesto. Y no al plan piloto.