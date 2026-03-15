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    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra

    El documento estaba en el bloc de notas del teléfono del empresario Mauricio Novelli, señalado en la investigación como uno de los intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, y el entorno del mandatario.

    Por 
    Europa Press
    Fiscalía descubre contrato por US$5 millones a cambio del apoyo de Milei a la criptomoneda $Libra.

    La investigación del caso de la criptomoneda $Libra en Argentina ha descubierto un documento de contrato por el que se establece un pago de US$5 millones a cambio del apoyo público del presidente argentino, Javier Milei, a dicha criptomoneda.

    El documento estaba en el bloc de notas del teléfono del empresario Mauricio Novelli, señalado en la investigación como uno de los intermediarios entre los impulsores de la criptomoneda, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis, y el entorno del mandatario, informa la prensa argentina.

    El texto contempla tres pagos, uno de ellos un adelanto de US$1,5 millones otro por la misma cantidad por la promoción de la $Libra en redes sociales y un abono final de US$2 millones ligado a la firma de un contrato posterior.

    El documento está redactado en inglés y habría sido creado el 11 de febrero de 2025 a las 20.05 horas, tres días antes de que el presidente publicara su mensaje en la red social X promocionando la criptomoneda.

    Pérdidas para inversionistas

    Esta publicación provocó un alza inmediata del precio del activo digital y, poco después, un derrumbe abrupto que dejó pérdidas millonarias para muchos inversionistas, lo que disparó las especulaciones que desembocaron en una denuncia penal.

    Novelli también tuvo un rol central durante la noche en que estalló el escándalo, el 14 de febrero de 2025. Entonces se encontraba en el hotel Ritz-Carlton Las Colinas de Dallas, dentro de un salón arrendado por Davis para el lanzamiento del proyecto. Ese fin de semana su teléfono registró casi 200 llamadas, incluidas comunicaciones con Karima Milei, principal asesora del presidente, y con el propio mandatario argentino.

    Con Javier Milei habló inmediatamente después de la publicación del mensaje de promoción de la criptomoneda, a las 19.01 horas, y con el asesor presidencial Santiago Caputo, encargado de gestionar la crisis, mantuvo trece llamadas durante el sábado y el domingo.

    Más sobre:ArgentinaJavier MileiCriptomonedasLibra

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