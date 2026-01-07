SUSCRÍBETE POR $1100
    Flexpark planea construir un centro de bodegaje por más de US$30 millones en Puerto Montt

    La firma ingresó ante el Seia una consulta de pertinencia por un centro de bodegaje ubicado a las afueras de Puerto Montt.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Zona en la que se piensa desarrollar el proyecto del centro logístico. Fuente: Google Maps.

    Flexpark tiene en carpeta un proyecto de construcción y operación de un centro de bodegaje en la comuna de Puerto Montt por casi US$33 millones. La firma presentó el proyecto en el contexto de una consulta de pertinencia ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

    “El proyecto corresponde a un centro logístico de bodegaje industrial de clasificación inofensivomolesto, no peligroso ni contaminante, que considera la construcción y operación de áreas de bodegas de almacenamiento y oficinas”, explicó la firma ante el Seia.

    La sociedad fundada hace menos años por cinco exMegacentro que se aliaron con un socio de Toesca y las familias Allende, Herzberg y Atton detalló que el proyecto considera tres construcciones o naves, “las cuales requieren o poseen áreas de servicio y administración, tales como portería, módulos internos, oficinas, administración, áreas verdes, edificio complementario, así también espacios para los trabajadores, zonas de carga y descarga (andenes)”.

    Los edificios llevan el nombre de naves “Norte, Sur y Logística”.

    El proyecto también considera 314 estacionamientos de vehículos livianos (automóviles) y 10 estacionamientos de camiones.

    Según muestra la cartografía, el proyecto en la Región de Los Lagos se ubica en una zona rural alejada del centro de la ciudad de Puerto Montt y en la zona hoy no existe ninguna construcción.

    Sobre los tiempos, el proyecto considera una construcción de 26 meses, la cual se desarrollará en tres principales bloques de actividades: obras preliminares, construcción de bodegas e instalaciones y obras exteriores.

    Relación con los efectos en operación: la firma explicó que “corresponde a las actividades de acceso, carga y descarga de materiales, almacenaje, circulaciones vehiculares, de maquinaria interna y peatonales. En cuanto al personal, se consideran labores administrativas, vigilancia, mantenimiento de las instalaciones, de limpieza y retiro de residuos”.

    Mientras que, sobre la tramitación del proyecto, Flexpark estima que no debe someterse en forma obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

