Flexpark: la apuesta de bodegas de cinco exMegacentro que se aliaron con Toesca y las familias Allende, Herzberg y Atton

A 18 meses de fundar la empresa, llevan adelante una cartera de proyectos que suman del orden de los US$58 millones, para lo cual han levantado capitales por unos US$12 millones entre distintos inversionistas.

Ignacio BadalPor 
Ignacio Badal

Luego de un torbellino interno que sacudió a Red Megacentro, la mayor compañía de renta industrial del país, cinco ejecutivos salieron entre 2023 y 2024 de la compañía para emprender con su propio negocio en el rubro.

El grupo está encabezado por Raimundo Moncada, acompañado por Cristóbal Torres, Reinaldo Gómez, Julio Letelier y Benjamín Allende.

Así, hace 18 meses crearon Flexpark, sociedad dedicada al desarrollo y administración de proyectos de renta industrial como bodegas y centros de distribución, junto a los socios de la empresa de arquitectura Kitcorp Steven Cohn e Ítalo Contenla (socio también de Streat Burger, Carnal Prime Steakhouse y Pircas de Apalta).

En el tiempo también han ido sumando al proyecto a otros inversionistas como el fondo Toesca o conocidas familias empresarias, aunque es el grupo fundador el que lleva la administración de la empresa: Raimundo Moncada en la gerencia general, Cristóbal Torres en Desarrollo, Reinaldo Gómez en comercial, Julio Letelier en operaciones y Benjamín Allende en finanzas.

Hasta ahora cuentan con cinco ubicaciones, dos de las cuales se ubican en la Región Metropolitana, que ya están operativas, en las comunas de Recoleta y Cerrillos. Asimismo, están levantando proyectos en Copiapó, Puerto Montt y Punta Arenas.

“Para financiar estos proyectos, la compañía ha levantado US$12 millones en equity y posee una cartera que contempla una inversión total proyectada de US$58 millones, con la que espera alcanzar 77.000 metros cuadrados de superficie arrendable (GLA) en el mediano plazo”, comentó Raimundo Moncada, gerente general de Flexpark y quien fuera gerente de finanzas de Megacentro.

A la propiedad de Flexpark también ingresó como inversionista la familia Allende, socio de una de las mayores productoras y exportadoras de palta del país, Propal, y exdueña de Sopraval.

El último proyecto que la nueva compañía puso en marcha fue Flexpark Cerrillos, donde el grupo se asoció a la familia Herzberg, representada por Alex y Daniel Herzberg, quienes son controladores del fabricante de cordeles y mallas Marienberg, además de inversionistas inmobiliarios.

Esta última propiedad fue adquirida por Flexpark en 200 mil UF (casi $8 mil millones). “Se trata de una propiedad con una superficie total de 23.779 metros cuadrados y 13.179 metros cuadrados construidos, que destaca por su excelente conectividad vial, con acceso directo a Américo Vespucio Express y cercanía a las rutas 68, 78 y 5“, dijo Fernando Muñoz, bróker de la consultora Colliers, que estuvo a cargo de la operación.

Para llevar adelante su proyecto en Copiapó, los fundadores de Flexpark se asociaron con el fondo Toesca, que está representado por su socio fundador, Alejandro Reyes.

Y a la iniciativa de Punta Arenas entró como inversor el exsubsecretario de Telecomunicaciones y ex intendente en La Araucanía, Jorge Atton, junto a su familia.

“El mercado de la renta industrial pasa por un excelente momento, con vacancias históricamente bajas. Actualmente encontrar inmuebles con todas las cualidades necesarias es cada vez más difícil”, explicó Muñoz de Colliers.

Respecto a los planes de crecimiento de Flexpark, Moncada sostuvo que la meta en el mediano plazo es alcanzar los 100 mil metros cuadrados de superficie arrendable distribuidos a lo largo del país.

