    Flujo de pasajeros por Aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    La principal ruta local desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez fue Calama y la internacional fue Brasil.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Cristian Soto Quiroz

    El aeropuerto Arturo Merino Benítez cerró 2025 con un flujo de 26.517.871 pasajeros, lo que representa un incremento de 1% respecto a 2024 y un aumento de 7,7 % en comparación con 2019, año de referencia previo a la pandemia.

    El tráfico internacional fue el principal impulsor del crecimiento, con 12.526.908 pasajeros (47,2% del total), cifra que representa un alza de 4,5% respecto al año anterior y un 13,9% por sobre los niveles de 2019.

    Mientras que, el tráfico nacional totalizó 13.990.963 pasajeros (52,7% del total), lo que refleja una caída de 1,9% respecto de 2024 y un incremento de 2,6% frente al período prepandemia.

    Carlos Acuna/Aton Chile

    Sobre las razones que explican las cifras, el concesionario aeropuerto Arturo Merino Benítez apunta a “un escenario de desaceleración del tráfico aéreo observado durante el segundo semestre del año, debido, principalmente, a la menor disponibilidad de flota que afecta a aerolíneas nacionales y extranjeras que operan en el principal terminal aéreo del país”.

    Sin embargo, el leve avance entre un año y otro significa un récord de flujo de pasajeros. El anterior máximo fue en 2024 con 26,2 millones de personas que pasaron por el principal aeropuerto de Chile.

    “A pesar de un último semestre en el que hemos constatado una desaceleración del tráfico, este récord anual recoge un primer semestre marcado por un alto dinamismo y refleja el trabajo que hemos realizado por consolidar a Santiago como un destino atractivo y un centro de conexiones diversas desde Chile al mundo. Además, el balance anual da cuenta del rol que ha reforzado Santiago como terminal de las regiones y plataforma de conectividad para los viajes dentro de Chile”, destacó el subgerente de comunicaciones y asuntos corporativos de Aeropuerto Santiago de Chile, Manuel Valencia.

    Los comportamientos

    Entre las rutas nacionales más demandadas, encabezaron los polos económicos y turísticos. Calama, “que genera una magnitud importante de viajes asociados a la minería y el turismo en San Pedro de Atacama”, lideró el ranking con 2.276.448 pasajeros, seguida de Antofagasta (2.121.566) y Puerto Montt (1.638.960).

    También destacaron Concepción (1.405.975), Iquique (1.381.050) y Temuco (979.378).

    San Pedro de Atacama.

    En el ámbito internacional, Buenos Aires fue el principal destino, con 1.719.255 pasajeros, seguido muy de cerca por Lima (1.696.435) y Sao Paulo (1.516.563). Otros destinos relevantes fueron Río de Janeiro (958.310), Bogotá (752.762) y Madrid (658.041), “que refuerza su rol como principal puerta de ingreso de los viajeros chilenos a Europa”.

    Si el tráfico se analiza por país, Brasil fue el principal destino y generador de viajes internacionales en 2025, con 3.385.012 pasajeros. “El alto flujo se explica por dos factores principales: el alto interés de los visitantes brasileños por el turismo de esquí y de compras en nuestro país, así como el crecimiento de los viajes turísticos de chilenos en Brasil, lo que ha sido impulsado por las nueve conexiones directas desde Santiago a ese mercado (Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Brasilia, Foz de Iguazú y Porto Alegre)”.

    Luego de Brasil, según datos del concesionario Aeropuerto de Santiago de Chile, lideran Argentina (2.290.876), Perú (1.845.999), Estados Unidos (1.149.750) y Colombia (872.219). Más atrás, el mayor flujo de pasajeros internacionales se observa en los viajes entre Chile y países como España, Panamá, Uruguay, Australia y México.

