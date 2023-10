FNE aprueba con mitigaciones compra de Power Train Technologies Chile por parte de Marubeni

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la adquisición de control de Power Train Technologies Chile S.A. (Power Train) por parte de Marubeni Corporation (Marubeni), ambas enfocadas principalmente en la mantención de maquinaria para la industria minera.

Sin embargo, la operación de concentración está sujeta al cumplimiento de medidas de mitigación.

Esta contempla la modificación de parte del contrato que da lugar a la operación, en relación al alcance geográfico y temporal de dos cláusulas de no competencia y de no solicitación pactadas, puesto que “se extienden a países en que la entidad objeto no tiene actividades y exceden el plazo máximo que la jurisprudencia ha estimado como aceptable para este tipo de operaciones”, detalló la FNE.

La primera de estas indica que el vendedor y determinadas personas naturales no podrán participar en cualquier negocio relacionado a la venta/provisión de servicios de mantención de maquinaria minera de movimiento de tierra. En tanto, la segunda establece que estas mismas personas no podrán reclutar, solicitar o inducir a empleados o consultores de las compañías adquiridas de terminar su empleo, solicitar a clientes o proveedores.

Así, la FNE, informó que las partes se comprometieron a modificar las cláusulas, reduciendo su extensión geográfica y su plazo de vigencia de cinco a dos años.

