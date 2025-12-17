SUSCRÍBETE POR $1100
    Pulso

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    La decisión se produjo luego de que, en mayo, ambas empresas -Empresas Red Salud S.A. y Grupo Clínico de Inversiones SpA- anunciaran la suscripción de un acuerdo vinculante para la adquisición por parte de RedSalud del mencionado centro de atención de salud.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Fachada de la Clinica Sanatorio Aleman FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la adquisición de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud, la red de salud privada con mayor cobertura de Chile.

    La decisión se produjo luego de que, en mayo, ambas empresas -Empresas Red Salud S.A. y Grupo Clínico de Inversiones SpA, socio gestor de la sociedad dueña de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción- anunciaran la suscripción de un acuerdo vinculante para la adquisición por parte de RedSalud del mencionado centro de atención de salud.

    Finalmente, la FNE dio inicio a la investigación en septiembre, dos meses después de que las partes notificaran la operación, debido a que el organismo adviritió que la información presentada inicialmente estaba incompleta. No obstante, las partes acompañaron nuevos antecedentes con posterioridad.

    Actualmente, RedSalud cuenta con más de 40 centros médicos y dentales a lo largo de todo Chile y 9 clínicas: RedSalud Santiago, RedSalud Vitacura y RedSalud Providencia, además de las clínicas regionales RedSalud Iquique, Elqui, Valparaíso, Rancagua, Mayor Temuco y Magallanes.

    Por su parte, el Sanatorio Alemán es una sociedad dedicada a la prestación de servicios de salud en las regiones del Biobío y Ñuble, principalmente a través de la operación de la referida Clínica Sanatorio Alemán en la ciudad de Concepción.

    Este centro de salud tiene más de 180 camas, incluyendo servicios de UCI adultos, pediátrica y neonatología. Cuenta con una red de 13 unidades de tomas de muestra, un centro oncológico, centro de fertilidad, y toda la oferta de salud de una clínica de alta complejidad. El 1 de junio celebró sus 128 años.

    Resolución de la FNE

    La investigación del organismo analizó la superposición de actividades de ambos establecimientos en diversas prestaciones de salud, en un rango geográfico que abarca el Gran Concepción, Chillán y Los Ángeles.

    “En particular, fueron analizados 21 grupos o subgrupos de prestaciones en que RedSalud y Sanatorio Alemán superponen su oferta, tales como consultas médicas, exámenes de laboratorio, imagenología, kinesiología, psiquiatría, neurología, oftalmología, otorrinolaringología, dermatología, cardiología, gastroenterología, urología, ginecología y traumatología”, se detalla en el documento.

    Tras el respectivo estudio de cada uno de los segmentos, la FNE concluyó que en la mayoría de ellos no se superaron los umbrales de concentración. Por esta razón, “se estimó que la operación no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia en dichos segmentos”.

    En tanto, respecto de las siete categorías que sí superaron dicho umbral, el organismo señaló que igualmente fue posible descartar que la operación produzca “una reducción sustancial de la competencia”, considerando la disponibilidad de prestadores alternativos y la baja cercanía que exhibirían RedSalud y el Sanatorio Alemán, tanto en términos de sus características como de su proximidad geográfica.

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud
    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas
    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía
    Suplementos: encapsular el bienestar
