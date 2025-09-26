FNE inicia investigación por acuerdo de RedSalud para comprar la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción

En mayo Empresas Red Salud S.A. y Grupo Clínico de Inversiones SpA, socio gestor de la sociedad dueña de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, anunciaron la suscripción de un acuerdo vinculante para la adquisición por parte de RedSalud del referido centro de atención de salud.

“La concreción de la transacción se encuentra sujeta, entre otras cosas, a la realización de un proceso de due diligence por parte de RedSalud, a la negociación de los contratos de cierre, y a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes”, informó en ese momento la compañía mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Precisamente una de las autorizaciones que requiere la compañía para poder concretar la compra, es la de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

A raíz de lo anterior, el 11 de julio las partes notificaron a dicho organismo sobre esta “operación de concentración consistente en la eventual adquisición de influencia decisiva indirecta en Nuevo Sanatorio Alemán SpA (“Sanatorio Alemán”) por parte de Red Salud", señala la resolución de la FNE fechada el 17 de septiembre, pero que se hizo pública este jueves en su sitio web.

En esa resolución la FNE ordenó el inicio de la investigación. Esto ocurrió dos meses después de que las partes notificaron la operación, debido a que el organismo aseguró que la información que se había presentado en un inicio estaba incompleta, pero las partes acompañaron nuevos antecedentes el 11 de agosto y 3 de septiembre. Ahora que la notificación está “completa” es que se inició el proceso investigativo.

RedSalud es la red de salud privada con mayor cobertura de Chile. Actualmente, cuenta con más de 40 centros médicos y dentales a lo largo de todo Chile y nueve clínicas: RedSalud Santiago, RedSalud Vitacura y RedSalud Providencia, además de las clínicas regionales RedSalud Iquique, Elqui, Valparaíso, Rancagua, Mayor Temuco y Magallanes.

Por su parte, el Sanatorio Alemán es una sociedad dedicada a la prestación de servicios de salud en las regiones del Bío-Bío y Ñuble, principalmente a través de la operación de la Clínica Sanatorio Alemán en la ciudad de Concepción.

Este centro de salud tiene más de 180 camas, incluyendo servicios de UCI adultos, pediátrica y neonatología. Cuenta con una red de 13 unidades de tomas de muestra, un centro oncológico, centro de fertilidad, y toda la oferta de salud de una clínica de alta complejidad. El 1 de junio celebró sus 128 años.