FNE da luz verde a la adquisición de los laboratorios Sanitas y Chemopharma por parte de Saval

En septiembre de 2024, la compañía Laboratorios Saval, perteneciente a la familia hispano-chilena Saval Prados, adquirió dos farmacéuticas: Instituto Sanitas y Chemopharma.

Ahora, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación de concentración y resolvió que “las medidas de mitigación propuestas por las partes son efectivas, proporcionales e idóneas para no reducir sustancialmente la libre competencia”.

A través de un comunicado, la FNE informó que, luego de analizar los mercados de comercialización mayorista de productos farmacéuticos en los cuales Saval y Sanitas/Chemopharma operan, concluyó que, de ser aprobada la fusión sin medidas, se reduciría “sustancialmente” la competencia respecto de tres medicamentos:

Anfebutamona en comprimidos de 150 mg, comercializada bajo las marcas Buxon y Bupredol , cuyo principio activo corresponde a uno de los cinco antidepresivos más vendidos en farmacias del país.

Paracetamol/Pseudoefedrina/Clorfenamina en jarabe y Pseudoefedrina/Clorfenamina en gotas, comercializados bajo las marcas Duoval, Nastul y Trioval, “siendo esta última la marca antigripal líder en ventas en el canal retail en el país”.

Respecto a estos medicamentos, la investigación de la institución reveló que la operación acarrearía riesgos horizontales unilaterales y coordinados en los canales de comercialización retail (farmacias), institucional privado (clínicas y centros médicos) e institucional público (como hospitales y municipalidades), “que podrían provocar un aumento en los precios de los medicamentos y/o la disminución de la calidad y/o la variedad en dichos mercados, facilitando también la coordinación entre los competidores de dichos productos”.

medicamentos

Ante dichos riesgos es que Saval y Sanitas/Chemopharma ofrecieron una medida estructural, consistente en la desinversión de dos paquetes de activos vinculados con las marcas Nastul y Bupredol, junto con sus respectivos registros sanitarios y demás activos relevantes, a favor de un comprador que deberá ser aprobado por la FNE, según explicó la fiscalía especializada.

Otros medicamentos

Sobre los demás medicamentos, la Fiscalía concluyó que “en su mayoría estos no se traslapaban”, y respecto de los que sí existía superposición, “la operación no reduciría sustancialmente la competencia, debido a las participaciones de mercado, al número actores y/o la cercanía competitiva entre las partes”.

El gerente general corporativo de Saval, Nicolás Donoso, afirmó que “este hito nos permite iniciar una nueva etapa en estos 87 años de Saval, fortaleciendo nuestra presencia a nivel nacional, para mejorar el acceso a medicamentos de calidad”.

“Sanitas y Chemopharma seguirán funcionando como empresas independientes. Del mismo modo, las marcas y procedimientos actuales se mantendrán operando por separado, garantizando continuidad en el suministro, procesos comerciales y el aseguramiento de estándares productivos”, informaron desde la empresa en un comunicado.

El laboratorio precisó que el cierre del proceso de adquisición se realizará durante las próximas semanas y la Fiscalía, por su parte, señaló que iniciará una investigación para monitorear y fiscalizar el cumplimiento de los compromisos adoptados.