FNE descarta que acceso de nuevo operador de carga de importación en AMB distorsione la libre competencia

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en la que se evaluó si la resolución de la Dirección Nacional de Aduanas que autoriza el acceso del operador de carga de importación Menzies Agunsa Import Services a prestar servicios en el aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) podría distorsionar la libre competencia.

Esto a raíz de una consulta iniciada en abril del año pasado por la empresa Aerosan.

En la instancia, la coordinadora Julie Massmann y el economista de la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Simón Navarro, descartaron que la resolución sea contraria a la libre competencia. De esta forma, el acceso de Menzies a competir con Aerosan, Depocargo y Fast Air “abre la oportunidad para que los clientes puedan acceder a mejores precios y calidad de los servicios ofertados”, dijo la FNE.

Pese a esto, señalaron que existen diferencias en los costos en que deben incurrir las empresas competidoras para acceder a la infraestructura del aeropuerto AMB, lo que tendría su origen en contratos del concesionario anterior. La fiscalía entregó tres recomendaciones al TDLC en relación a las disímiles condiciones de acceso para promover la libre competencia en futuras concesiones y subconcesiones.

La primera de ellas, apunta a limitar al mínimo los casos que requieran la firma, por parte de los concesionarios, de contratos de subconcesión o arrendamiento que excedan la vigencia de su propia concesión, ya que dicha práctica genera situaciones de acceso disímiles entre los actores de los mercados, detallaron.

La segunda recomienda crear un repertorio público de los contratos celebrados entre la concesionaria y las empresas que la operan para otorgar información suficiente y clara a quienes estén interesados en participar de una licitación o en invertir a largo plazo.

Por último, la FNE propuso evaluar que la regla general sea el régimen de acceso abierto respecto de la provisión de servicios aeronáuticos y no aeronáuticos a través de terceros. Y, además, que se realice una licitación pública sólo en casos en que no haya espacio disponible o se observe otras restricciones que no permitirían a la empresa entrante competir en igualdad de condiciones, que sea adjudicada a quien oferte el menor precio al consumidor o usuario, en vez del mayor pago a la concesionaria.