FNE inicia investigación por compra de las tiendas Apple de grupo Yaneken por parte de MacOnline de Sonda

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) emitió el lunes una resolución que informa sobre el inicio de una investigación acerca de la compra de algunos activos del grupo de retail Yaneken por parte de la cadena de tiendas MacOnline, que pertenece a la compañía de servicios tecnologicos Sonda.

En marzo pasado, Sonda, controlada por los hermanos Andrés y Pablo Navarro Haeussler, informó que, a través de su filial Innovación y Tecnología Empresarial (Item), había suscrito una promesa de compraventa con Yáneken Retail para adquirir su negocio de distribución y soporte técnico de productos Apple, que trabaja bajo la marca Aufbau , en un total de 157.362 UF (equivalentes a $6.414 millones de hoy).

De acuerdo a datos de 2025, cerca del 30% de la facturación de Yáneken lo representaba Aufbau, que competía con MacOnline, el otro gran distribuidor de productos de Apple en Chile.

Sonda, que lleva 40 años ofreciendo productos Apple en Chile, explicó que esta adquisición le permitiría “fortalecer su posición en el mercado y ampliar su capacidad para entregar experiencias tecnológicas de excelencia en productos de alto valor”.

Las empresas participantes del acuerdo notificaron el 20 de marzo a la FNE de esta operación. En abril y mayo, la FNE les informó de errores u omisiones en su presentación, los que fueron subsanados.

“Del análisis de la notificación y sus complementos es posible concluir que, bajo los términos informados, la notificación se encuentra completa. En vista de lo anterior, y sin perjuicio de los demás antecedentes e información que esta Fiscalía pueda requerir durante el procedimiento, corresponde ordenar el inicio de la investigación”, dijo la FNE en su resolución fechada el 20 de mayo.