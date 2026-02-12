SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    El retail automotriz Astara había notificado en diciembre del año pasado la adquisición de control de activos de Nissan para asumir la representación de la japonesa tanto en Chile como en Perú.

    Por 
    Sofía López
     
    Leonardo Cárdenas

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación por la adquisición de activos de Nissan Chile por parte del grupo Astara Mobility.

    Segúin la resolución firmada por el jefe de la División de Fusiones de la FNE, Aníbal Palma, el 30 de diciembre de 2025 las partes ingresaron un escrito a la Fiscalía comunicando la operación de concentración, que consiste en términos sencillos en la “eventual adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara”

    En Chile, Astara representa las marcas de Bentley, Ferrari, Maserati, Chery, EXEED, Mitsubishi Motors, KGM, JMC y GAC. Además, en Chile participa en el negocio de distribución directa y suma 13 sucursales donde ofrece venta de autos, servicio técnico y repuestos.

    La unidad chilena de la española es controlada por Astara Latam, empresa cuyo dueño hasta fines de 2024 era la sociedad española Astara Mobility, S.A., con un 60%, y el grupo chileno Sigdo Koppers, que vendió su 40% en 180 millones de euros. En paralelo, a la matriz de Astara ingresó el empresario chileno Eduardo Elberg, con el 17,6%.

    Antes de ser Astara, era SKBergé, pero mucho antes de eso, eran dos retail distintos. En 2000, Sigdo Koppers, de Chile, y Bergé Automoción, de España, decidieron fusionarse. Luego de 24 años de relación, Astara puso fin a su alianza con el grupo local Sigdo Koppers luego de que este vendiera el 40% de Astara Latam en 180 millones de euros (US$196 millones) al grupo Astara.

    Respecto a la investigación de la Fiscalía, en base a lo establecido en el decreto de ley número 211, la FNE está facultada para iniciar investigaciones cuando se dé cuenta de una “operación de concentración”, que en este caso es “consistente en la eventual adquisición de control de activos de Nissan”.

    Se define como operación de concentración toda fusión que implique la adquisición directa o indirecta de derechos que permitan “influir decisivamente en la administración de otro agente económico”, según lo establecido en el artículo 47 del decreto.

    Como está dentro de las labores de la entidad fiscalizadora, siempre debe iniciar una investigación cuando se notifique una fusión que pueda tratarse de una operación de control.

    Lee también:

    Más sobre:EmpresasNissanAstaraFNE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    Lo más leído

    1.
    Chile contrata a estudio de abogados de EE.UU. para enfrentar a Bupa en Ciadi

    Chile contrata a estudio de abogados de EE.UU. para enfrentar a Bupa en Ciadi

    2.
    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    3.
    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    Las declaraciones de ex directores de CLC ante la CMF por la última sanción contra Alejandro Gil

    4.
    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    Heineken, socia del grupo Luksic en CCU, anuncia despidos masivos en el mundo y el mercado respalda la medida

    5.
    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025
    Chile

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado
    Negocios

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Ministro García por venta de activos Corfo: “No le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio”

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales
    El Deportivo

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas
    Cultura y entretención

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?
    Mundo

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de crisis de desabastecimiento

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó