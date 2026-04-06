FNE inicia investigación por la venta de Primus Capital a Toesca

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) abrió una investigación por la venta de Primus Capital S.A. a la administradora de fondos Toesca.

El pasado 1 de abril de 2026 , el jefe de la División de Fusiones, Aníbal Palma Miranda , dictó la resolución que instruye la indagatoria sobre la adquisición del control del factoring (Rol FNE F457-2026), firma que hasta ahora es liderada por el empresario Raimundo Valenzuela.

Según el escrito, el proceso comenzó formalmente con una notificación presentada el 18 de febrero de 2026. En dicha instancia, la sociedad Greenbridge SpA (filial de Toesca Holding SpA) y las vendedoras —Inmobiliaria Estrella del Sur Limitada, Inversiones Estrella del Norte Limitada, Inversiones Los Cactus S.A. e Inversiones y Asesorías Orlando Mágico Limitada— informaron a la autoridad sobre la eventual adquisición de una “influencia decisiva” en Primus Capital. Aunque inicialmente la Fiscalía declaró la notificación como incompleta el 4 de marzo, las partes presentaron un complemento con nuevos antecedentes el 18 de marzo para subsanar errores y omisiones.

Tras analizar esta información adicional, la FNE concluyó que la notificación se encuentra completa y procedió a ordenar el inicio de la investigación conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del DL 211.La operación se enmarca en las proyecciones de Toesca Asset Management y TC Latin America para adquirir el control de la sociedad dedicada al factoring, la cual mantiene presencia tanto en Chile como en Perú.

El cierre de la transacción depende ahora del análisis de libre competencia que llevará a cabo la división liderada por Palma.

La operación había sido comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 5 de enero de este año mediante un hecho esencial reservado.

En concreto, Toesca Asset Management y TC Latin America buscan adquirir el 90% de las acciones de la sociedad, que mantiene operaciones tanto en Chile como en Perú. La transacción contempla los títulos que posee Valenzuela —actual presidente del directorio y controlador de la firma— de forma directa e indirecta.

En cuanto a las asesorías legales, Raimundo Valenzuela y su socio, Eduardo Franke, cuentan con el respaldo del estudio Barros & Errázuriz. Por su parte, la negociación de Toesca fue encabezada por sus socios Alejandro Montero, Manuel Ossa y Maximiliano Vial, junto a la asesoría jurídica de Claro & Cía.